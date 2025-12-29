Gianinna y Dalma Maradona reaccionaron al procesamiento de Matías Morla y sus tías: "Todo llega"

Más allá del aspecto judicial, Dalma también hizo hincapié en el dolor personal que atraviesa la familia por esta situación. “No queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les dé plata a ellos, con algo que no represente a mi papá”, sostuvo. Y agregó, con crudeza: “A nosotras nos duele tener a nuestras tías del otro lado, no nos da lo mismo. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida”.

