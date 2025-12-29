Gianinna y Dalma Maradona reaccionaron al procesamiento de Matías Morla y sus tías: "Todo llega"
Las hijas de Diego Maradona no dudaron en salir a dar fuertes mensajes tras conocerse el nuevo fallo judicial. Todos los detalles.
La causa por la presunta apropiación y explotación indebida de la marca Maradona sumó un nuevo y decisivo capítulo judicial. La confirmación del procesamiento de Matías Morla y de las hermanas de Diego, Rita “Kity” y Claudia Nora, volvió a sacudir uno de los conflictos más sensibles que rodean el legado del ídolo, a cinco años de su muerte. La resolución tuvo un impacto directo en Dalma y Gianinna Maradona, quienes reaccionaron de maneras diferentes, pero con un mismo trasfondo emocional.
Gianinna optó por el silencio mediático y se expresó desde un lugar íntimo a través de sus redes sociales. En una story de Instagram compartió una foto del pasado, donde se ve a Diego Maradona sosteniéndola en brazos junto a Dalma cuando ambas eran niñas. La imagen estuvo acompañada por una frase breve y cargada de significado: “Todo llega…”.
Minutos más tarde, publicó otro mensaje que profundizó ese sentimiento y dejó entrever el desgaste de años de conflicto judicial: “Seguí dándonos esta fuerza, aunque estemos lejos…”. El cierre fue tan directo como emotivo: “Gracias papá, ¡la rompiste!”, un mensaje que muchos interpretaron como una señal de alivio y reivindicación.
Dalma Maradona, en cambio, decidió hablar públicamente y celebró la resolución judicial en el programa A la Tarde. Visiblemente emocionada, expresó: “Para mí, es una felicidad absoluta. Hace cinco años que estamos con esto y estamos muy felices de terminar el año con esta resolución”. El fallo ratificó lo dispuesto en instancias anteriores y desestimó las apelaciones presentadas por los acusados.
La actriz explicó con firmeza cuál es el eje central del conflicto legal: “Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer, y todavía seguimos batallando esta situación insólita”. En ese sentido, apuntó directamente contra Matías Morla: “El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca”.
Más allá del aspecto judicial, Dalma también hizo hincapié en el dolor personal que atraviesa la familia por esta situación. “No queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les dé plata a ellos, con algo que no represente a mi papá”, sostuvo. Y agregó, con crudeza: “A nosotras nos duele tener a nuestras tías del otro lado, no nos da lo mismo. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida”.
