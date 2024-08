Gloria Carrá lleva a juicio a Luciano Cáceres: cuál es el monto que el actor paga por su hija de 14 años

En este sentido, el periodista reveló que -según sus fuentes- el actor tendría un acuerdo con una empresa automotriz que "le provee de un auto 0 KM por año", aunque ese no sería el gran foco de la cuestión, sino que Carrá se encuentra desencajada porque Cáceres adeuda varias cuotas alimentarias.

En adición a eso, el gran problema tiene que ver con el monto que el actor paga mes a mes, aunque ahora no estaría abonando: "El juez habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 mensual. Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos", indicó.

No obstante, trascendió que el actor "estaría transfiriendo a su exmujer $200.000 por mes", pese al monto fijado por el magistrado interviniente en el divocio.

Finalmente, Estéves reveló su diálogo con el abogado de Rodrigo Tripolone, que respalda a la actriz, el cual le pidió que -por deseo de la expareja- no se hable del tema: "Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y Gloria me pidió expresamente que no se toque el tema".