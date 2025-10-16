Graciela Alfano apuntó contra Wanda Nara y la destrozó: "No baila, no canta, no hace nada"
En una entrevista con "La posta del Espectáculo" la famosa destrozó a la conductora de Masterchef asegurando que no hace nada. Los detalles.
La eterna diva Graciela Alfano volvió a generar un verdadero terremoto mediático con su participación en La Posta del Espectáculo, el streaming de la TV Pública. La ex vedette lanzó durísimas declaraciones que apuntaron directamente contra Wanda Nara, la actual conductora de MasterChef Celebrity.
Alfano demostró, una vez más, que no tiene filtros al referirse al rol de ciertas figuras mediáticas. Sin mencionar su nombre al inicio, la crítica estaba claramente dirigida a la empresaria: “Wanda Nara me chup un huev, pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no bailan, no cantan, no hacen nada, no están formados y no hay respeto para el público?”.
La polémica frase se viralizó rápidamente, reavivando una vieja rivalidad que se remonta al recordado "China Gate". En aquel momento, la ex vedette había defendido públicamente a Eugenia “La China” Suárez, señalada como la tercera en discordia en la relación de Wanda y Mauro Icardi.
Aunque Wanda nunca respondió de forma directa, Graciela Alfano no pierde oportunidad para dejar clara su postura sobre la figura televisiva. En La Posta del Espectáculo, la diva profundizó su crítica al reflexionar sobre el lugar que hoy ocupan ciertas personalidades en el medio. “Cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta", sentenció, cuestionando la honestidad de algunas figuras.
Como si la crítica a su trayectoria no fuera suficiente, Alfano también se inmiscuyó en la vida personal y económica de Nara, dejando una frase cargada de ironía que dejó a la audiencia boquiabierta. “Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, lanzó, sugiriendo que el poder de la empresaria se basa en su capital financiero.
Por el momento, Wanda Nara no ha respondido a los dichos de Graciela Alfano y se mantiene concentrada en sus múltiples proyectos laborales, incluyendo la conducción de MasterChef Celebrity. Fiel a su estilo provocador y sin miedo a decir lo que piensa, Graciela Alfano volvió a demostrar que sigue siendo una de las voces más filosas de la farándula argentina.
