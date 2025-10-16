Graciela Alfano apuntó contra Wanda Nara y la destrozó: "No baila, no canta, no hace nada"

Como si la crítica a su trayectoria no fuera suficiente, Alfano también se inmiscuyó en la vida personal y económica de Nara, dejando una frase cargada de ironía que dejó a la audiencia boquiabierta. “Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, lanzó, sugiriendo que el poder de la empresaria se basa en su capital financiero.

Por el momento, Wanda Nara no ha respondido a los dichos de Graciela Alfano y se mantiene concentrada en sus múltiples proyectos laborales, incluyendo la conducción de MasterChef Celebrity. Fiel a su estilo provocador y sin miedo a decir lo que piensa, Graciela Alfano volvió a demostrar que sigue siendo una de las voces más filosas de la farándula argentina.