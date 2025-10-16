Walter Graziano se defendió tras la denuncia de acoso de Agustina Peñalva: qué dijo

Los detalles del acoso de Graziano a Agustina Peñalva

La periodista, que además cubre la información de San Lorenzo, detalló cómo el acoso se intensificó a partir de principios de agosto, pasando de lo digital a lo personal. Peñalva relató que el hombre le “manda entre 20 y 30 mensajes por día”. El hostigamiento escaló cuando el acusado la intimidó verbalmente: “Un día me dijo que esperaba el momento para encontrarme sola. Ahí entendí que no era solo algo digital: me persigue y vive a ocho cuadras de mi casa”.

Peñalva explicó que intentó bloquearlo, pero la situación se convirtió en un círculo vicioso, ya que Graziano se creaba nuevas cuentas para contactarla: “Lo bloqueo por Instagram y empieza por X. Lo bloqueo de nuevo y se abre otra cuenta. Es un círculo que no termina nunca”.

Durante su descargo en televisión, la periodista le habló directamente a su acosador: “No quiero nada tuyo. No quiero flores, ni libros, ni chocolates. Solo quiero volver a vivir tranquila. Tengo miedo, y te pido por favor, déjame tranquila”.

Embed - LA DENUNCIA de AGUS PEÑALVA a su ACOSADOR

Agustina Peñalva ya presentó varias denuncias y cuenta con custodia permanente y un botón antipánico. Las autoridades también dispusieron medidas de seguridad en su entorno laboral. “Nunca estoy sola, siempre hay alguien conmigo. Estoy muy agradecida por el apoyo de mi familia, mis compañeros y la Justicia”, expresó la periodista.

La víctima reveló un dato clave sobre el historial del acusado: “No puedo entender cómo alguien así puede estar libre y vivir tan cerca de mi casa. No puedo respirar”, confesó, aludiendo a que el economista tiene antecedentes por casos similares e incluso estuvo internado en una institución de salud mental.