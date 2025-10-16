Los alarmantes mensajes de Walter Graziano a Agustina Peñalva: "Estabas muy atractiva"
La periodista de C5N dio a conocer lo que definió como una "película de terror": el constante acoso del economista que ya fue denunciado en la Justicia.
En las últimas horas, una valiente Agustina Peñalva reveló la "película de terror" que vive desde agosto, mes en el que comenzó el acoso sexual de Walter Graziano hacia ella. Según reveló la periodista de C5N en el ciclo "Andate a dormir vos", el economista conoce todos sus movimientos y lanza mensajes en sus redes sociales que están dirigidos a ella.
Además, se le ha aparecido en diferentes lugares que la comunicadora suele frecuentar, provocándole miedo e inseguridad. Por ello, la joven fanática de San Lorenzo no dudó en hacer la denuncia ante la Justicia que, hasta el momento, sólo le brindó un botón antipánico.
Abrumada por el acoso, la periodista decidió denunciar públicamente lo que está ocurriendo a través de la pantalla de C5N y, también, dio a conocer los mensajes de Graziano en la cuenta de Instagram que cerró una vez trascendido lo que estaba haciéndole a Peñalva.
En uno de ellos, Graziano escribió: "A: me pregunto cómo hacer para pasar de la comunicación virtual vía IG a la comunicación real. Vos misma solés criticar el exceso de IG, y tenés mucha razón. Me gustaría regalarte mi novela que creo que quizás puede llegar a gustarte. Pero no tengo ningún lugar donde dejarte un regalo. Ni tu domicilio ni tu teléfono, que jamás los pedí".
Seguidamente, agrega: "Sé muy bien que no puedo avanzar sin que vos des siempre un primer paso. Así que... te espero. Sólo quiero que sepas que me gustaría poder empezar a demostrarte que no soy un tipo lejano y distante, sino muy presente. También podría quitarte algunas inseguridades que me parece que te preocupan mucho en tu relación con un hombre. Te espero, a ver cómo salimos del "encierro virtual". Un beso", escribía en sus historias de Instagram, dirigiéndose a la periodista.
Por otro lado, el economista solía lanzar historias describiendo cómo se veía la joven en la pantalla: "Los lentes te quedan espectacular. La tonalidad del cabello también. Estabas bárbara. Voy a tener un gesto de grandez con el muchacho que a las 17:06 me mandó los mensajes que ahora copio. No armaré ningún problema, porque nunca querría meterte en un lío, tranqui. Lamento no poder decir lo mismo de otra gente. Fijate nomás. 'Pase y vea' con esos lindos preciosos lentes".
" Si realmente es tu pareja, lo felicito. Te felicito también a vos y me despido. A mí nunca me gustó meterme en medio de dos personas que se aman. Así que ningún problema... Ahora, si no es tu pareja, da para pensar un poco ¿no? Gran beso. Espléndida y muy lindo programa. Ciao bella", redactó, refiriéndose posiblemente a un hombre que habría defendido a la joven simpatizante del Ciclón.
En otro mensaje, puso: "Me gustó tu previa del partido de mañana. Estabas de buen ánimo y divertida. Y muuuuuuyyyy atractiva...", sostuvo el economista. Además, lanzaba historias proponiéndole un código entre ambos que nunca fue avalado por la periodista: "Si mostrás en una historia una prenda de vestir blanca, con números de hora, ahí estaré. Y podremos aclarar malos entendidos. Si mostrás una prenda negra, no volveré a intentar jamás una conversación".
También, hubo hostigantes mensajes por privado: "Hummm, sigo bloqueado en IG, el preocupado soy yo. No me siento nada confiado".
