Se derrumbó parte de un puente en el cruce de la General Paz y avenida Roca
El tránsito está cortada desde la altura de la calle 27 de Febrero y hay caos vehicular en la zona.
La avenida General Paz se ve afectada, durante este mediodía, por un corte total de la vía, sentido Avenida Roca, debido a la caída de un puente peatonal como consecuencia de una colisión de un camión.
El incidente ocurrió a la altura de la calle Madariaga, en sentido al Río de La Plata. Allí, el conductor de un camión con pluma no calculó el alto de su vehículo con respecto al puente metálico y chocó contra él. Por la violencia del golpe, el cruce a altura por que el transitan los peatones se derrumbó, aunque sin consecuencias físicas para las personas que estaban en la zona.
El tránsito está cortado desde 27 de febrero, además de que se retiran los vehículos en el lugar en contramano, ante el incidente.
Automovilistas quedaron atrapados en largas filas, mientras otros optaron por circular en contramano para escapar de la congestión.
El SAME se hizo presente en el lugar con al menos cuatro ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.
La Policía de la Ciudad montó un operativo de emergencia y bloqueó la zona para permitir el ingreso del equipo técnico encargado de evaluar el estado de la estructura. El puente, de tipo tubular de hierro, depende administrativamente de Autopistas del Sol, la concesionaria responsable de la General Paz y los accesos vinculados a la Panamericana.
El dato que más llamó la atención entre los especialistas fue la presencia del camión en ese tramo. El tránsito pesado está terminantemente prohibido en la General Paz entre la Panamericana y el Puente La Noria, salvo para vehículos de pequeño porte que no superen los 3600 kilos.
El derrumbe de la estructura obligará a realizar peritajes para determinar el nivel de daño en los soportes laterales y evaluar si es necesaria una reconstrucción total o si puede ser reparada parcialmente. Mientras tanto, el tránsito permanecerá desviado por arterias paralelas, lo que afectará la circulación en otros puntos neurálgicos de la Ciudad y el conurbano sur.
El episodio reaviva el debate sobre los controles al transporte de carga en los accesos metropolitanos. Aunque la prohibición para camiones en la General Paz está claramente señalizada, no son pocos los casos en los que conductores intentan evitar retenes o ahorrar kilómetros desviándose por zonas no habilitadas, con el riesgo que ello implica para el resto de los usuarios.
