Se derrumbó parte de un puente en el cruce de la General Paz y avenida Roca

El SAME se hizo presente en el lugar con al menos cuatro ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

La Policía de la Ciudad montó un operativo de emergencia y bloqueó la zona para permitir el ingreso del equipo técnico encargado de evaluar el estado de la estructura. El puente, de tipo tubular de hierro, depende administrativamente de Autopistas del Sol, la concesionaria responsable de la General Paz y los accesos vinculados a la Panamericana.

momento caida puente

El dato que más llamó la atención entre los especialistas fue la presencia del camión en ese tramo. El tránsito pesado está terminantemente prohibido en la General Paz entre la Panamericana y el Puente La Noria, salvo para vehículos de pequeño porte que no superen los 3600 kilos.

El derrumbe de la estructura obligará a realizar peritajes para determinar el nivel de daño en los soportes laterales y evaluar si es necesaria una reconstrucción total o si puede ser reparada parcialmente. Mientras tanto, el tránsito permanecerá desviado por arterias paralelas, lo que afectará la circulación en otros puntos neurálgicos de la Ciudad y el conurbano sur.

El episodio reaviva el debate sobre los controles al transporte de carga en los accesos metropolitanos. Aunque la prohibición para camiones en la General Paz está claramente señalizada, no son pocos los casos en los que conductores intentan evitar retenes o ahorrar kilómetros desviándose por zonas no habilitadas, con el riesgo que ello implica para el resto de los usuarios.