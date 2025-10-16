Cinthia Fernández preocupó a todos: reveló que tuvo que someterse a una operación para sacarse "un bulto"

En paralelo a esta revelación, la empresaria aprovechó para compartir un emotivo mensaje dedicado a sus hijas gemelas, Charis y Bella, que recientemente celebraron su cumpleaños. Acompañó las palabras con una serie de fotos familiares que reflejaron el amor y la unión que mantiene con sus hijas.

Cinthia Fernandez hijas.jpg Cinthia Fernandez

Días antes, también había dado que hablar por un jugado cambio de look, que realizó junto a sus pequeñas. Las imágenes del nuevo estilo rápidamente se viralizaron y fueron replicadas por sus seguidores, que no tardaron en sumarse a la tendencia.