Cinthia Fernández preocupó a todos: reveló que tuvo que someterse a una operación para sacarse "un bulto"
A través de un video, la mediática contó que se alejó de las redes sociales debido a una reciente cirugía que conllevó todo su tiempo y energía.
Luego de algunos días de ausencia en sus redes sociales, Cinthia Fernández volvió a reaparecer ante sus seguidores y lo hizo con una confesión que encendió las alarmas sobre su estado de salud. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mediática explicó el motivo de su desaparición virtual y sorprendió al mostrar las consecuencias de un procedimiento médico reciente.
Alejada por unos días del contenido habitual que suele compartir —como los momentos cotidianos con sus hijas o sus rutinas de entrenamiento—, la bailarina reveló que debió someterse a una cirugía menor para tratar un problema que ya había enfrentado en el pasado. Fue entonces cuando, sin filtros, contó lo sucedido: “Entre otras cosas, también desaparecí porque me saqué un bulto de la espalda, otra vez”.
En las imágenes compartidas en sus historias, Cinthia mostró un pequeño frasco que contenía lo que le extrajeron durante la intervención, generando impacto entre sus fanáticos. Si bien no dio mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre los motivos por los cuales el bulto reapareció, sí dejó en claro que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras contar lo ocurrido.
La transparencia con la que se expresó fue valorada por sus seguidores, quienes destacaron su sinceridad y empatía, incluso en situaciones delicadas. Como es habitual, la ex panelista mantiene un fuerte vínculo con su comunidad virtual, que sigue de cerca tanto sus proyectos laborales como los aspectos más personales de su vida.
En paralelo a esta revelación, la empresaria aprovechó para compartir un emotivo mensaje dedicado a sus hijas gemelas, Charis y Bella, que recientemente celebraron su cumpleaños. Acompañó las palabras con una serie de fotos familiares que reflejaron el amor y la unión que mantiene con sus hijas.
Días antes, también había dado que hablar por un jugado cambio de look, que realizó junto a sus pequeñas. Las imágenes del nuevo estilo rápidamente se viralizaron y fueron replicadas por sus seguidores, que no tardaron en sumarse a la tendencia.
