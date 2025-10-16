El calvario de Agustina Peñalva: "Estoy viviendo una película de terror"

"El hombre tiene antecedentes, estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona... ¿cómo es que lo dejan salir libremente? Encima vive a 8 cuadras de mi casa... no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa y dependo totalmente de otras personas para moverme", reclamó.

agustina peñalva. 1

"No quiero tus flores, tus dulces ni tus regalos. Quiero recuperar mi vida normal", sostuvo tajante. Después, se ahogó en llanto: "Pensé que las denuncias iban a calmar un poco las cosas pero no pasó. El viernes pasado al salir de la cancha de San Lorenzo me interceptó, tuvimos un forcejeo, me dijo que si estaba con él no me iba a pasar nada... se me vino el mundo abajo".

El testimonio de Peñalva despertó una ola de solidaridad en redes sociales y entre sus colegas del canal, que resaltaron el valor de visibilizar este tipo de situaciones. “Siempre me tocó contar casos así de otras mujeres, nunca imaginé que me iba a pasar a mí”, cerró con la voz quebrada, reflejando el impacto emocional de vivir bajo una amenaza constante.