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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y nueva eliminación

Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y nueva eliminación
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Una nueva semana de juego tiene lugar en el reality show más visto de la televisión argentina, que promete más emociones a sus fanáticos.

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El clima en la casa de Gran Hermano Generación Dorada está que arde. Entre gritos y estrategias al límite, los participantes regresan este miércoles al confesionario para una nueva ronda de nominaciones. Sin embargo, no todos entrarán al cuarto oscuro con las mismas herramientas, ya que la placa de esta semana viene condicionada por las decisiones de la líder y agentes externos.

Por otro lado, la convivencia sigue resentida tras el durísimo "D.A.R." (Derecho a réplica) que Solange Abraham le lanzó a Emanuel. Pese a la ofensiva de Sol, el termómetro de las redes sociales dio como amplio ganador al joven de San Martín. De hecho, el público asegura que Emanuel logró lo imposible: dejar sin argumentos a quien mejor maneja la palabra dentro del reality.

De esta manera, se espera que las próximas jornadas continúen siendo movilizantes y con más sorpresas por parte de la producción.

santiago del moro gran hermano

Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Nazareno Pompei anuló los votos de Danelik Galazán

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Titi hizo sus jugadas de líder

La joven influencer decidió dejar sin posibilidad de nominar a Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia, al mismo tiempo que le otorgó el beneficio de "3, 2, 1" a Manuel Ibero y Lolo Poggio. Este recurso permite dar tres votos a un participante, dos a otro y uno al último.

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El doloroso momento en que Manuel Ibero se enteró que murió su perra Ámbar

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El DAR de Solange a Emanuel: "Sos un holograma"

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La casa quedó sacudida tras el fuerte "D.A.R." (derecho a réplica) de Solange Abraham para Emanuel, donde las redes indicaron como ganador al oriundo de la localidad bonaerense de San Martín, argumentando que le quitó a Sol su mejor herramienta: la palabra.

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Titi Tcherkaski es la nueva líder de la semana

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