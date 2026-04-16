🔵Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominados y nueva eliminación

PLACA DE NOMINADOS
Zunino y Martín fueron fulminados
EN VIVOArde la casa
La placa de Gran Hermano ya está definida. Conocé quiénes son los participantes que pueden abandonar la casa y cómo votar de forma positiva a tu favorito.
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La tensión aumenta y los seguidores de Gran Hermano ya pueden elegir quién sigue en el famoso reality. La nueva placa de nominados dejó a varios jugadores en la cuerda floja, obligando al público a tomar la decisión final a través del voto telefónico o escaneando el código.
En una semana donde ni el desembarco de Fabio Agostini —directo desde La Casa de los Famosos— logró poner paños fríos, la gala de nominación dejó una gran placa que promete resolverse con diversas emociones en medio.
Con el poder en manos de Juanicar, quien logró el liderazgo semanal, Franco Zunino y Martín Rodríguez quedaron fulminados y a ellos se les sumaron otros siete jugadores. Este jueves, dos de los participantes que están en placa bajarán de la misma para atravesar con tranquilidad una nueva semana de juego. ¿Quiénes serán?
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