MinutoUno

EN VIVOArde la casa

🔵Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominados y nueva eliminación

🔵Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominados y nueva eliminación
MinutoUno
Espectáculos
Gran Hermano
Santiago del Moro

La placa de Gran Hermano ya está definida. Conocé quiénes son los participantes que pueden abandonar la casa y cómo votar de forma positiva a tu favorito.

Compartí en redes:

EN VIVO

La tensión aumenta y los seguidores de Gran Hermano ya pueden elegir quién sigue en el famoso reality. La nueva placa de nominados dejó a varios jugadores en la cuerda floja, obligando al público a tomar la decisión final a través del voto telefónico o escaneando el código.

En una semana donde ni el desembarco de Fabio Agostini —directo desde La Casa de los Famosos— logró poner paños fríos, la gala de nominación dejó una gran placa que promete resolverse con diversas emociones en medio.

Con el poder en manos de Juanicar, quien logró el liderazgo semanal, Franco Zunino y Martín Rodríguez quedaron fulminados y a ellos se les sumaron otros siete jugadores. Este jueves, dos de los participantes que están en placa bajarán de la misma para atravesar con tranquilidad una nueva semana de juego. ¿Quiénes serán?

Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto

Live Blog Post

PLACA DE NOMINADOS

Zunino y Martín fueron fulminados

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE NAZARENO

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE ZILLY

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE YIPIO

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE TITI

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE LOLO

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE LA MACIEL

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE JUANICAR

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE TAMARA

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE DANELIK

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE MANU

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE EDUARDO

image

Live Blog Post

ESPONTÁNEA DE BRIAN SARMIENTO

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE EMANUEL

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE DANIELA

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE LUANA

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE PINCOYA

image

Live Blog Post

LOS VOTOS DE FABIO

image

Live Blog Post

SOLANGE SALUDA A ARGENTINA Y FABIO A LA CASA DE LOS FAMOSOS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2044593292117971386&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

PRIMERAS IMÁGENES DE SOLANGE ABRAHAM EN MÉXICO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2044592811064897868&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

A qué hora ver Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

santiago del moro gran hermano
Live Blog Post

Manuel Ibero votará con el beneficio del "3, 2, 1"

Lola -ahora exparticipante- otorgó el beneficio "3, 2, 1" a Manuel, su amigo más cercano dentro de la casa. De manera que el exnovio de Zoe Bogach tendrá la oportunidad de darle 3 votos a un compañero, 2 a otro y uno final para una tercera víctima.

Embed

Live Blog Post

Así fue el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano

La dinámica de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo conla llegada de Fabio Agostini, quien ingresó a la casa en el marco de un intercambio con La Casa de los Famosos. El español ocupa el lugar de Solange Abraham durante una semana, en una jugada de producción que busca renovar la energía del juego.

Embed
Live Blog Post

Juani Car es el líder de la semana: así fueron sus jugadas

En primera instancia, fulminó a Franco Zunino este martes por la noche.

Embed

La segunda víctima del líder fue Martín Rodríguez. Así daba sus motivos Juani Car:

Embed
Live Blog Post

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: alegría y desconcierto

La casa vivió un lunes intenso, atravesado por emociones fuertes y un giro inesperado en el juego. La jornada comenzó con la eliminación de Lola, una salida que dejó a los participantes visiblemente afectados y con un clima de tristeza que se hizo sentir en cada rincón.

En ese contexto, también se confirmó la continuidad de Brian Sarmiento, quien logró superar la placa y seguirá una semana más en competencia, en medio de una etapa cada vez más decisiva. Sin embargo, en una casa golpeada y dividida entre la tristeza y alegría, las emociones siguieron a flor de piel, ya que se dio el ingreso que anticipó Santiago del Moro este domingo: Grecia Colmenares se sumó a Gran Hermano Generación Dorada.

Embed
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar