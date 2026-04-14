Así fue el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano que ya enamoró a las participantes

En sus primeras horas dentro del reality, también comparó ambas experiencias y destacó las diferencias: definió la casa argentina como “de lujo” y señaló que en el programa del que proviene “es bien chiquita, además de que sólo quedan 15 personas”.

Sobre su personalidad, fue directo: se describió como alguien “sincero, terco y extremadamente competitivo”, y también como “coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres”, dejando en claro que su paso por la casa no será desapercibido.

Con experiencia en televisión y un perfil mediático consolidado, su llegada suma un nuevo foco de atención en el juego. Habrá que ver cómo se adapta a la convivencia y qué impacto genera en una casa que ya venía cargada de tensiones.