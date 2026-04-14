Así fue el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano que ya enamoró a las participantes
El modelo español llegó desde La Casa de los Famosos en un intercambio con Solange Abraham y su presentación no pasó desapercibida.
La dinámica de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo con la llegada de Fabio Agostini, quien ingresó a la casa en el marco de un intercambio con La Casa de los Famosos. El español ocupará el lugar de Solange Abraham durante una semana, en una jugada de producción que busca renovar la energía del juego.
Con raíces argentinas, su padre es mendocino, el modelo no ocultó su emoción al enterarse del destino y lanzó un grito que reflejó su entusiasmo: “¡De vuelta a Argentina!”.
Su ingreso se vivió con mucha expectativa. Frente a todos los participantes, su presentación combinó actitud y presencia, generando reacciones inmediatas, sobre todo entre las jugadoras, que no disimularon su sorpresa ante la llegada del nuevo integrante.
Apenas cruzó la puerta, Agostini dejó sus primeras impresiones: “Qué bonita casa”, dijo mientras recorría el lugar, antes de ser recibido con un cálido abrazo de Pincoya, quien se acercó para darle la bienvenida.
Ya más relajado, se presentó ante sus compañeros: “Me presento soy Fabio Agostini, vengo de España, Islas Canarias, vengo en son de paz, a reirme con ustedes y conocerlos. No sé porqué me habrán elegido entre tantos locos”, comentó entre risas, marcando el tono con el que pretende integrarse.
En sus primeras horas dentro del reality, también comparó ambas experiencias y destacó las diferencias: definió la casa argentina como “de lujo” y señaló que en el programa del que proviene “es bien chiquita, además de que sólo quedan 15 personas”.
Sobre su personalidad, fue directo: se describió como alguien “sincero, terco y extremadamente competitivo”, y también como “coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres”, dejando en claro que su paso por la casa no será desapercibido.
Con experiencia en televisión y un perfil mediático consolidado, su llegada suma un nuevo foco de atención en el juego. Habrá que ver cómo se adapta a la convivencia y qué impacto genera en una casa que ya venía cargada de tensiones.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario