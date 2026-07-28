Fuerte cruce en Gran Hermano: Sol Abraham, Charlotte Caniggia y una de las peleas más explosivas

Luego recordó una frase que, según sostuvo, Charlotte había pronunciado durante la convivencia y la utilizó como argumento para reforzar sus críticas. “Me lo demostraste cuando dijiste: ‘No quiero estar con ustedes porque son lindas’. Yo siempre te tiré la mejor de las ondas. Nunca te hice nada”, expresó.

El momento de mayor tensión llegó cuando Sol decidió utilizar una serie de calificativos que terminaron de romper cualquier posibilidad de reconciliación. “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”, sentenció.

Charlotte respondió inmediatamente y negó cada una de las acusaciones recibidas: “Yo no soy nada envidiosa. La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos una fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”, concluyó.