Video: Charlotte Caniggia y Sol Abraham tuvieron un nuevo cruce en Gran Hermano

El conflicto entre ambas venía acumulando fricción desde la jornada del lunes 27 de julio, cuando la mediática intervino en favor de Sebastián Cola. Caniggia acusó a Abraham de apelar a maniobras de desprestigio contra otros jugadores, haciendo alusión a episodios previos con otros participantes masculinos y mencionando un intercambio sobre Manuel y su mascota.

“Voy a defenderlo. Lo querés ensuciar. Él nunca habla mal de nadie, no sé por qué lo atacan tanto”, afirmó Charlotte y agregó: "La única que quiere ensuciar a la gente sos vos, Sol, porque jugás sucio Cuando él me propuso engañarte, le dije: ‘No hagas eso, no juegues con ella, porque es una sucia’".

Por si esto fuera poco, en aquel intercambio, Charlotte también dijo: “El día que expusiste a Manu diciendo que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio. Ojalá que te vayas vos, por sucia de m... Jugás feo y sos mala persona. Ya a dos hombres quisiste dejarlos mal parados. A mi amigo no lo vas a dejar mal parado”.

Por su parte, Abraham reafirmó su postura sobre el comportamiento de la mediática y arremetió con dureza contra su actitud en el encierro: “A mí me parecés una planta y una mujer muy insegura. Competís con las mujeres y qué coincidencia, siempre con las mujeres lindas. Sos una insegura. Por algo es que afuera tampoco tenés amigas”. Además, le destacó sin tapujos: “Me lo demostraste cuando dijiste: ‘No quiero estar con ustedes porque son lindas’. Yo siempre te tiré la mejor de las ondas. Nunca te hice nada”.

“Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”, continuó atacando Sol y volvió a repetir:"Sos bizarra, quilombera y una grasa. Y envidiosa"

El intercambio concluyó con dos contundentes declaraciones cruzadas que cerraron la discusión en el salón principal del reality: "Sos mala gente. Y el karma existe y te va a volver en algún momento. Sos infumable. Yo no soy nada envidiosa. La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos una fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”.