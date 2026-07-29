Video: Charlotte Caniggia y Sol Abraham tuvieron un nuevo cruce en Gran Hermano
Con un fuerte cruce, las participantes de la Generación Dorada volvieron a protagonizar un fuerte cruce que quedó grabado. Los detalles.
La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada, transmitido por la señal Telefe, volvió a subir de temperatura tras una fuerte disputa verbal entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham. En el marco de un juego propuesto por la producción del ciclo para entretener a los participantes, la hermana de Alex Caniggia cuestionó el paso de su compañera por la pantalla chica, desencadenando un duro ida y vuelta delante del resto de la casa.
"Le quiero contestar a la señorita Sol, la gran show-woman de los realities, que hace 10 años estuviste en un reality y te hacés la capa, desapareciste, no hiciste más nada, y ahora estás en un Gran Hermano. Así que, más calladita y más bonita, porque no sos nadie vos para hablarle así a la gente. Sos una fantasmita, así que callate un poquito la boca. Y bajá un poco de poni, mami, porque no sos nadie", disparó la mediática con marcada molestia.
Frente a las recriminaciones por su pasado en la televisión, Abraham no tardó en responder y apuntó contra el perfil de la hija de Claudio Caniggia. La concursante acusó a su rival de utilizar la visibilidad del programa para recuperar trascendencia mediática, tildándola de insegura y señalando que suele confrontar con las mujeres de la casa.
"¿Quién sos vos para decirme a mí, fracasada fantasma? Mirá, Charlotte, vos decís que todo el mundo acá busca cámara. Vos sos el personaje más bizarro que hay en la televisión argentina, que usa este formato para desempolvar fama", replicó Solange. Ante esto, Caniggia contraatacó defendiendo su figura en la farándula: "Te pensás que sos la reina. No te conoce nadie, mamá"
Asimismo, la influencer continuó: "Yo por bizarra y grasa, que no lo soy, porque soy la hija de Claudio Caniggia. Y vos sos una fantasma. Y tenés aire de diva de no sé qué. No sé qué te pasa a vos. Vos te pensás que podés decirle a todo el mundo que son plantas, cada uno es como es". Tras esto, también afirmó: "Sos inmadura, porque hacés esas burlas boludas que no dan".
El conflicto entre ambas venía acumulando fricción desde la jornada del lunes 27 de julio, cuando la mediática intervino en favor de Sebastián Cola. Caniggia acusó a Abraham de apelar a maniobras de desprestigio contra otros jugadores, haciendo alusión a episodios previos con otros participantes masculinos y mencionando un intercambio sobre Manuel y su mascota.
“Voy a defenderlo. Lo querés ensuciar. Él nunca habla mal de nadie, no sé por qué lo atacan tanto”, afirmó Charlotte y agregó: "La única que quiere ensuciar a la gente sos vos, Sol, porque jugás sucio Cuando él me propuso engañarte, le dije: ‘No hagas eso, no juegues con ella, porque es una sucia’".
Por si esto fuera poco, en aquel intercambio, Charlotte también dijo: “El día que expusiste a Manu diciendo que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio. Ojalá que te vayas vos, por sucia de m... Jugás feo y sos mala persona. Ya a dos hombres quisiste dejarlos mal parados. A mi amigo no lo vas a dejar mal parado”.
Por su parte, Abraham reafirmó su postura sobre el comportamiento de la mediática y arremetió con dureza contra su actitud en el encierro: “A mí me parecés una planta y una mujer muy insegura. Competís con las mujeres y qué coincidencia, siempre con las mujeres lindas. Sos una insegura. Por algo es que afuera tampoco tenés amigas”. Además, le destacó sin tapujos: “Me lo demostraste cuando dijiste: ‘No quiero estar con ustedes porque son lindas’. Yo siempre te tiré la mejor de las ondas. Nunca te hice nada”.
“Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”, continuó atacando Sol y volvió a repetir:"Sos bizarra, quilombera y una grasa. Y envidiosa"
El intercambio concluyó con dos contundentes declaraciones cruzadas que cerraron la discusión en el salón principal del reality: "Sos mala gente. Y el karma existe y te va a volver en algún momento. Sos infumable. Yo no soy nada envidiosa. La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos una fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”.
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