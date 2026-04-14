Gran Hermano: quién es el líder de la semana y qué beneficios tiene

Además, Santiago del Moro sorprendió a todos al anunciar que esta semana presenta una modalidad especial denominada “Generación Dorada”.

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De qué se trata la placa Generación Dorada

Según explicó el conductor, la placa comenzará siendo positiva durante las primeras 24 horas, donde el público votará a sus favoritos para que continúen en el juego.

Una vez finalizada esa etapa, los dos participantes más votados saldrán de placa, mientras que el resto pasará automáticamente a una instancia negativa, donde se definirá quién deberá abandonar la casa.

Con este escenario, la estrategia vuelve a cobrar un rol clave y todas las miradas están puestas en la gala de nominación de este miércoles, donde se terminará de definir la placa completa y el rumbo de la semana.