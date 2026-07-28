Tensión en Gran Hermano: qué pasa hoy martes y a qué hora ver la gala
Con el teléfono de la casa sonando y algunas sorpresas familiares, el reality de Telefe promete una noche emocionante. ¿Qué pasa hoy en GH?
Luego de que el público decidiera que Sebastián "Cola" Almeida abandone el juego, Gran Hermano Generación Dorada avanza en una nueva semana que estará cargada de tensión y momentos emotivos. De hecho, Santiago del Moro se refirió en sus redes sociales a cómo será la noche de este martes por la pantalla de Telefe y sorprendió a todos.
Qué pasa hoy martes en Gran Hermano
De acuerdo a lo revelado por el conductor del reality show, "hoy 22:30 hs." habrá "Congelados X2", es decir que dos participantes recibirán a sus afectos en la casa más famosa del país, y "suena el teléfono", lo que presume sorpresas tanto positivas como negativas para el participante que logre atender.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Así fue la salida de "Cola" en Gran Hermano
Una vez confirmada su eliminación, Sebastián Almeida protagonizó una despedida cargada de emoción. Frente a todos los participantes agradeció la experiencia vivida y dejó un mensaje en el que invitó a disfrutar del juego sin perder de vista los vínculos personales.
“Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza, pero también jueguen con el corazón. Conecten las dos cosas. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento”, expresó antes de abandonar la casa.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó segundos después. Cuando ya se dirigía hacia la puerta de salida, el ahora exconcursante le dedicó un mensaje a Juan Pablo "Devi" De Vigili, el visitante con quien había reconocido sentir una fuerte atracción durante los últimos días de convivencia.
“¡Devi, te amo!”, gritó antes de despedirse definitivamente del programa, provocando la risa de todos.
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