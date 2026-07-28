Tensión en Gran Hermano: qué pasa hoy martes y a qué hora ver la gala

Así fue la salida de "Cola" en Gran Hermano

Una vez confirmada su eliminación, Sebastián Almeida protagonizó una despedida cargada de emoción. Frente a todos los participantes agradeció la experiencia vivida y dejó un mensaje en el que invitó a disfrutar del juego sin perder de vista los vínculos personales.

“Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza, pero también jueguen con el corazón. Conecten las dos cosas. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento”, expresó antes de abandonar la casa.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó segundos después. Cuando ya se dirigía hacia la puerta de salida, el ahora exconcursante le dedicó un mensaje a Juan Pablo "Devi" De Vigili, el visitante con quien había reconocido sentir una fuerte atracción durante los últimos días de convivencia.

“¡Devi, te amo!”, gritó antes de despedirse definitivamente del programa, provocando la risa de todos.