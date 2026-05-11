Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: quién es el nuevo eliminado

Daniela es la nueva eliminada de Gran Hermano
Dani cayó en el versus contra Danelik y se despide de la casa.
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Una nueva semana de juego tiene lugar en el reality show más visto de la televisión argentina, que promete más emociones a sus fanáticos.
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El clima en la casa de Gran Hermano Generación Dorada está que arde. Entre gritos y estrategias al límite, los participantes regresan este miércoles al confesionario para una nueva ronda de nominaciones. Sin embargo, no todos entrarán al cuarto oscuro con las mismas herramientas, ya que la placa de esta semana viene condicionada por las decisiones de la líder y agentes externos.
Por otro lado, la convivencia sigue resentida tras el durísimo "D.A.R." (Derecho a réplica) que Solange Abraham le lanzó a Emanuel. Pese a la ofensiva de Sol, el termómetro de las redes sociales dio como amplio ganador al joven de San Martín. De hecho, el público asegura que Emanuel logró lo imposible: dejar sin argumentos a quien mejor maneja la palabra dentro del reality.
De esta manera, se espera que las próximas jornadas continúen siendo movilizantes y con más sorpresas por parte de la producción.
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