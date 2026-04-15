🔵Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: quiénes son los nominados y cómo votar

PLACA DE NOMINADOS
Zunino y Martín fueron fulminados
EN VIVOArde la casa
La placa de Gran Hermano ya está definida. Conocé quiénes son los participantes que pueden abandonar la casa y cómo votar de forma positiva a tu favorito.
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La tensión aumenta y los seguidores de Gran Hermano ya pueden elegir quién sigue en el famoso reality. La nueva placa de nominados dejó a varios jugadores en la cuerda floja, obligando al público a tomar la decisión final a través del voto telefónico o escaneando el código.
Los participantes que se encuentran en riesgo esta semana son nueve en total: Zunino, Martín, Lamaciel, Danelik, Tamara, Eduardo, Nazareno, Yipio y Brian. Cabe recordar que, en esta ocasión, la placa pregunta explícitamente "¿Quién querés que continúe en la casa?", por lo que la elección del público debe ser netamente positiva para asegurar la permanencia de su jugador preferido.
Para dejar su apoyo, los fanáticos deben enviar un mensaje de texto (SMS) con la palabra "GH" al número 9009, ingresar al sitio web oficial ghglobal.ar o simplemente escanear el código QR que aparece de manera constante en la pantalla. Quienes participen de esta gran definición también tendrán la increíble oportunidad de ganar un premio de hasta 10.000.000 de pesos.
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