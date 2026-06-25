Alfa Santiago denunció a Gran Hermano, según Laura Ubfal: los motivos
El ex “hermanito” habría tomado esta decisión luego de su breve participación en el reality en 2024.
El nombre de Alfa Santiago vuelve a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse que inició una acción judicial contra Gran Hermano, Telefe, Kuarzo y la empresa encargada de la salud de los participantes del reality.
Este jueves, Laura Ubfal informó que Alfa Santiago decidió avanzar con una denuncia formal contra Gran Hermano, Telefe, Kuarzo y la empresa responsable de la atención médica de los participantes del reality.
¿Qué se sabe sobre la denuncia de Alfa Santiago?
Tras su paso por la casa más famosa del país en 2023, el ex participante envió una carta documento a Telefe, Kuarzo y la firma encargada de la salud dentro del programa. Además, según detalló la periodista, el próximo martes 30 de junio se realizará una primera instancia de mediación entre las partes.
La presentación judicial estaría vinculada a su participación en el reality en 2024, cuando, tras fuertes discusiones dentro del juego, sufrió un pico de estrés que derivó en una arritmia. Aunque recibió atención inmediata en el Sanatorio Las Lomas, años después Alfa Santiago reclama un resarcimiento económico por lo ocurrido.
El video viral de Alfa Santiago
En paralelo, durante noviembre de 2025 circuló un video en el que se lo ve al ex Gran Hermano descendiendo de su camioneta en aparente estado de enojo hacia dos personas que se trasladaban en moto.
En las imágenes, el ex participante reacciona al notar que estaba siendo filmado y regresa a su vehículo para tomar su celular. Luego se observa un intercambio de insultos, donde Alfa Santiago acusa a los motociclistas de intentar robarle mientras muestra la patente del rodado. También se registran empujones entre ambos.
Finalmente, el ex “hermanito” vuelve a subir a su camioneta y se retira del lugar. En el registro no se observa el momento del supuesto choque, por lo que no queda claro cómo se originó la situación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario