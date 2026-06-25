Alfa Santiago denunció a Gran Hermano, según Laura Ubfal: los motivos

En las imágenes, el ex participante reacciona al notar que estaba siendo filmado y regresa a su vehículo para tomar su celular. Luego se observa un intercambio de insultos, donde Alfa Santiago acusa a los motociclistas de intentar robarle mientras muestra la patente del rodado. También se registran empujones entre ambos.

Finalmente, el ex “hermanito” vuelve a subir a su camioneta y se retira del lugar. En el registro no se observa el momento del supuesto choque, por lo que no queda claro cómo se originó la situación.