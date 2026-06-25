Telefe cambia el horario de Gran Hermano: a qué hora arranca la gala de hoy jueves y por qué

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A qué hora y cómo ver hoy la nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 21:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Cambió la voz de Gran Hermano: qué pasó y cuál fue la explicación de Santiago del Moro

Durante una nueva emisión del "Congelados" en Gran Hermano, un imprevisto alteró la rutina de la casa: la voz que dio la orden de inmovilidad no fue la del locutor oficial. Esta anomalía llamó la atención de los concursantes y del equipo de panelistas en directo.

Para disipar las especulaciones generadas, el conductor Santiago del Moro debió tomar la palabra y justificar el cambio de voz. "Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big, está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa", manifestó el conductor, dejando en claro que este cambio es temporal.

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