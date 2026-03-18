Gran Hermano EN VIVO: nominaciones, salvación de líder y eliminación minuto a minuto

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Otro comentario racista en Gran Hermano: qué dijeron y cuál fue la decisión de la producción

La edición actual de Gran Hermano volvió a estar en el centro de la polémica tras otro comentario racista de una de sus participantes. Según varios videos que se viralizaron, durante una conversación en la cocina, Cinzia Francischiello se refirió a otra compañera con una frase de fuerte carga racial: “Esclava inmunda”. La contundencia de la expresión provocó que la producción interrumpiera abruptamente la transmisión en vivo, un gesto que rara vez se ve y que confirma la sensibilidad del caso.

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en estallar. Televidentes, críticos y usuarios de X y TikTok coincidieron en que el comentario es inadmisible y pidieron la expulsión inmediata de Francischiello, recordando que en casos anteriores —como el de Carmiña Masi— la producción aplicó sanciones severas ante expresiones discriminatorias similares. Los reclamos se multiplicaron con mensajes que exigían “la misma vara para todos” y denunciaban un trato desigual dentro del reality.

racismo gh

Hasta el momento, la producción de Gran Hermano no confirmó si la participante recibirá una sanción formal o será expulsada, aunque la polémica ya escaló y se mantiene como tendencia en redes sociales. Entre comentarios y memes, la discusión se centra no solo en la frase en sí, sino en la coherencia de las decisiones del programa frente a episodios de discriminación dentro de la casa.