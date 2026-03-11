Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano Generación Dorada: los motivos

De esta manera, el "Big" remarcó que "hay comentarios que no deben hacerse", en relación a los dichos de Carmiña, a quien le indicó: "No puedo dejar pasar tu pasar tus expresiones hacia tu compañera. Se trata de una conducta inadmisible por la que recibirás una severa sanción".

"Analicé detalladamente todo lo que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los dichos. El reglamento no admite comportamientos de estas características", apuntó "el dueño de la casa".

Antes de abandonar la casa, Carmiña hizo un breve descargo en el que le pidió disculpas a su ahora excompañera y le aseguró que fue una "broma" aunque reconoció que había estado fuera de lugar. "No me sacó la gente", celebró con ironía.