Primera sanción severa en Gran Hermano por complot masivo: "No respeta el espíritu de este juego"

Con este movimiento, Gran Hermano dejó en claro que no permitirá acuerdos que desvirtúen la competencia. "El voto es un acto personal", recordó la voz del reality, advirtiendo que la libertad para jugar no implica la libertad para romper las reglas básicas de convivencia y estrategia.

La casa quedó en shock tras el anuncio, ya que las estrategias que se venían tejiendo durante días se desplomaron en segundos. Ahora, el destino de los participantes está exclusivamente en manos del público, en una placa multitudinaria que promete una gala de eliminación de altísimo impacto.