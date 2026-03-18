Primera sanción severa en Gran Hermano por complot masivo: "No respeta el espíritu de este juego"
El "Big" fue determinante tras detectar un groso arreglo de varios jugadores antes de las nominaciones de este miércoles.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive su momento de mayor tensión desde el inicio de la competencia, ya que tras detectar un acuerdo explícito y sistemático entre los participantes para direccionar las nominaciones de este miércoles, la voz de Gran Hermano intervino en vivo con un comunicado lapidario que reseteó por completo el tablero del juego.
A diferencia de otras ocasiones donde se anularon solo los votos de los implicados, esta vez la sanción fue colectiva y fulminante. La producción venía observando charlas en las que los jugadores acordaban nombres y señas, rompiendo el espíritu del voto "secreto e individual", tal cual advirtió la voz de la casa.
"Lo que he visto en las últimas horas no respeta el espíritu de este juego y de esta casa. Ante estas conductas evidentes y groseras, he tomado una decisión: todos los votos quedan anulados", sentenció el "Big" en un silencio sepulcral.
El complot se vio claramente en el resumen que mostró Santiago del Moro y apuntaba principalmente a Sol, Eduardo y Emanuel, los históricos de esta "Generación Dorada".
La medida no tiene precedentes, al menos en esta edición, por su alcance: las nominaciones previas quedaron en cero y, como castigo ejemplificador, la totalidad de la casa quedó nominada, incluyendo a Manu, el líder de la semana, quien perdió así su inmunidad.
Con este movimiento, Gran Hermano dejó en claro que no permitirá acuerdos que desvirtúen la competencia. "El voto es un acto personal", recordó la voz del reality, advirtiendo que la libertad para jugar no implica la libertad para romper las reglas básicas de convivencia y estrategia.
La casa quedó en shock tras el anuncio, ya que las estrategias que se venían tejiendo durante días se desplomaron en segundos. Ahora, el destino de los participantes está exclusivamente en manos del público, en una placa multitudinaria que promete una gala de eliminación de altísimo impacto.
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