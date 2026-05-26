"Quieren que otro hombre las adopte": el duro pedido de las hijas de Brian Sarmiento
La expareja del exfutbolista y participantes de Gran Hermano aseguró que las nenas desean que la actual pareja de ella pueda adoptarlas legalmente.
La situación judicial y familiar de Brian Sarmiento sumó un capítulo explosivo después de que una de sus exparejas revelara públicamente que buscaría avanzar para que el exjugador deje de tener vínculo legal con sus hijas. La declaración generó impacto inmediato porque, según contó la madre de las menores, el pedido no nació de ella sino de las propias nenas, que desde hace tiempo consideran como figura paterna a su actual pareja.
“Lo que ellas desean con el corazón es que mi pareja actual pueda adoptarlas legalmente”, afirmó Diana, en una declaración que rápidamente empezó a circular en programas de televisión y redes sociales.
El conflicto no es nuevo. Desde hace años existen tensiones públicas entre la mujer y Sarmiento vinculadas tanto al vínculo con las niñas como al pago de la cuota alimentaria. Sin embargo, esta vez el escenario escaló todavía más porque ya no se habla solamente de reclamos económicos sino directamente de una eventual modificación del vínculo filiatorio.
Según explicó la madre, las menores prácticamente no tienen relación con el exfutbolista. “Hace muchos años que no sabe nada de las niñas”, aseguró, apuntando directamente contra el nivel de ausencia que —según su versión— mantuvo Sarmiento durante todo este tiempo.
La intención sería avanzar judicialmente para que el actual compañero de Diana pueda iniciar un proceso de adopción. Aunque mediáticamente se habló de una “renuncia” a la paternidad, jurídicamente el tema es mucho más complejo y requiere intervención judicial.
En Argentina, un padre no puede simplemente desvincularse legalmente de un hijo mediante un trámite unilateral. Para modificar una filiación o avanzar con una adopción deben intervenir jueces, evaluaciones y distintos procesos donde el eje principal pasa por determinar qué es lo mejor para las menores involucradas.
El caso además aparece atravesado por otros conflictos judiciales que ya venían complicando a Brian Sarmiento. En los últimos meses trascendieron denuncias por presuntas deudas alimentarias y medidas judiciales vinculadas a ingresos económicos que el exjugador percibiría por trabajos televisivos.
Por eso, detrás de la frase que más ruido generó —“quieren que otro hombre las adopte”— también aparece un escenario mucho más profundo: años de conflicto familiar, disputas judiciales y un vínculo completamente roto según el relato de la madre de las niñas.
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