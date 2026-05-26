"Quieren que otro hombre las adopte": el duro pedido de las hijas de Brian Sarmiento

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La intención sería avanzar judicialmente para que el actual compañero de Diana pueda iniciar un proceso de adopción. Aunque mediáticamente se habló de una “renuncia” a la paternidad, jurídicamente el tema es mucho más complejo y requiere intervención judicial.

En Argentina, un padre no puede simplemente desvincularse legalmente de un hijo mediante un trámite unilateral. Para modificar una filiación o avanzar con una adopción deben intervenir jueces, evaluaciones y distintos procesos donde el eje principal pasa por determinar qué es lo mejor para las menores involucradas.

El caso además aparece atravesado por otros conflictos judiciales que ya venían complicando a Brian Sarmiento. En los últimos meses trascendieron denuncias por presuntas deudas alimentarias y medidas judiciales vinculadas a ingresos económicos que el exjugador percibiría por trabajos televisivos.

Por eso, detrás de la frase que más ruido generó —“quieren que otro hombre las adopte”— también aparece un escenario mucho más profundo: años de conflicto familiar, disputas judiciales y un vínculo completamente roto según el relato de la madre de las niñas.