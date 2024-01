Gran Hermano: Carla y Catalina aniquilaron a Isabel tras ser eliminada

Embed - Cata tras la eliminación de Isabel:"La sacamos a la mier..." - Gran Hermano

"La sacamos a la mierda", comenzó orgullosa Catalina y luego continuaron dando su opinión sobre la última gala de eliminación.

Cata: mirá la cara de Lisandro

Carla: se debe querer matar porque se tiene que cocinar todo, yo no pienso hacerle nada

Cata: yo pensé que iba a durar, porque era grande... pero no, la sacamos a la mierda

Carla: pero la gente ve todo, todo

Cata: y sí. Fue muy mala... se vio todo, como hablaba mal de Rosina, como trataba mal a todos. Para mí afuera nos quieren mucho porque llevamos 4 placas demostrando... la vieja no pensaba que se iba. No se quería ir

Carla: ella se creía fuerte. A mi me lo dijo... me dijo que tenía mucho poder afuera... pero después al final me dijo, que sabía que se iba.

Cata: es que es una forra de mier... y se dio cuenta