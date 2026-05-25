A qué hora ver hoy lunes Gran Hermano y qué pasa con la gala de eliminación
La tensión crece en el reality luego del repechaje y esta noche el público definirá quién abandona definitivamente el juego.
La casa de Gran Hermano se prepara para una gala de eliminación determinante. Este lunes, uno de los participantes nominados deberá abandonar el juego por decisión del público en una noche que promete máxima tensión, estrategias de último momento y nervios a flor de piel dentro de la convivencia.
A diferencia de otras instancias del reality, esta salida tendrá un peso especial: quien deje la competencia ya no contará con posibilidades de regresar. El repechaje ya quedó atrás y las puertas para volver a ingresar a la casa están cerradas, por lo que la eliminación marcará un adiós definitivo para el participante que menos apoyo logre reunir.
Los nombres que quedaron en la cuerda floja son Eduardo, Cinzia y Juanicar, tres jugadores que llegan a esta instancia en medio de un clima cada vez más caliente dentro del reality. Las alianzas comenzaron a reacomodarse y el ingreso de nuevos participantes alteró por completo la dinámica de convivencia.
El reciente repechaje no solo modificó estrategias, sino también el humor dentro de la casa. La convivencia empezó a tensarse con el regreso y la incorporación de jugadores, generando grupos cada vez más marcados y una división que ya se hace evidente en distintas discusiones, miradas cruzadas y pases de factura.
En este escenario, la gala de este lunes aparece completamente abierta. Con una casa fragmentada y participantes intentando ganar terreno en el juego, cualquier resultado parece posible y el impacto de la salida podría cambiar el equilibrio interno de cara a las próximas semanas.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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