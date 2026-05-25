Expulsaron a Lola de Gran Hermano Generación Dorada: los motivos
Tal como había sido anticipado por Santiago del Moro, la participante fue expulsada por la puerta giratoria.
El clima de tensión en la casa más famosa del país llegó a su punto máximo y este lunes se confirmó una de las sanciones más temidas por los participantes del reality de Telefe: hay una nueva expulsado en Gran Hermano Generación Dorada y se trata de Lola.
La producción del programa decidió aplicar la pena máxima a uno de los convivientes debido a una infracción gravísima al reglamento, sacudiendo por completo la estrategia del juego.
Los rumores comenzaron a correr con fuerza luego de que el conductor del ciclo, Santiago del Moro, utilizara sus redes sociales oficiales para lanzar una de sus ya clásicas y enigmáticas advertencias. El conductor encendió las alarmas de los fanáticos al publicar una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje directo y contundente.
Acompañando la fotografía de la emblemática puerta giratoria del estudio, Del Moro escribió las palabras "Se viene" y "Afuera". La publicación no dejó margen de duda: la producción ya había tomado la determinación irreversible de expulsar a alguien sin pasar por el veredicto del voto telefónico del público.
Por qué expulsaron a Lola de Gran Hermano Generación Dorada
Las teorías y las apuestas sobre quién debía abandonar el juego de forma inmediata dividieron las aguas entre el afuera y el adentro.
En las redes sociales, los seguidores del formato apuntaban masivamente a que la eliminada sería Lola, quien recientemente había reingresado a la competencia gracias al beneficio del repechaje.
Por otro lado, las especulaciones dentro de las paredes de la casa eran muy distintas: los propios participantes sospechaban y comentaban entre pasillos que la sancionada sería la Bomba Tucumana.
Más allá de las diferentes teorías, los motivos detrás de la drástica decisión son idénticos para cualquiera de los dos casos: romper el aislamiento de manera reiterada y brindar información explícita del afuera, una de las reglas más sagradas e inquebrantables de la competencia que Gran Hermano ya no está dispuesto a perdonar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario