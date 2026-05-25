Expulsaron a Lola de Gran Hermano Generación Dorada: los motivos.

Por qué expulsaron a Lola de Gran Hermano Generación Dorada

Las teorías y las apuestas sobre quién debía abandonar el juego de forma inmediata dividieron las aguas entre el afuera y el adentro.

En las redes sociales, los seguidores del formato apuntaban masivamente a que la eliminada sería Lola, quien recientemente había reingresado a la competencia gracias al beneficio del repechaje.

Por otro lado, las especulaciones dentro de las paredes de la casa eran muy distintas: los propios participantes sospechaban y comentaban entre pasillos que la sancionada sería la Bomba Tucumana.

Más allá de las diferentes teorías, los motivos detrás de la drástica decisión son idénticos para cualquiera de los dos casos: romper el aislamiento de manera reiterada y brindar información explícita del afuera, una de las reglas más sagradas e inquebrantables de la competencia que Gran Hermano ya no está dispuesto a perdonar.