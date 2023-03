El drama familiar que atravesó Agustín antes de entrar a Gran Hermano

Luego, agregó en XLFM Radio: "Fue una persona que me inculcó muchos valores. Fueron dos momentos muy difíciles. Me impactó mucho”.

"Después hubo un momento bastante personal, que la pasé bastante mal, no me veía muy bien, no estaba ocupándome de mi mismo, estaba en un momento bastante oscuro de mi vida. No veía nada bueno, fracaso tras fracaso, no daba en el clavo en lo laboral, en mis estudios, me deprimí muchísimo”, añadió.

"La pasé muy mal. Me encerré en mi casa. Me abandoné a mi mismo. No quiero calificarlo como depresión porque no me traté. No me ocupaba de mi estética ni de mi salud. Casi un año, muy feo. No le veía sentido a la vida”, dijo a corazón abierto, y reveló cómo venció ese difícil momento de su vida.

"Hubo varias cosas que me hicieron salir de ahí. Primero tuve la chance de terminar mis estudios donde yo quería, conseguí un trabajo en la cancha de futbol 5 de un amigo. Mis amigos se acercaron a mí, mi familia entendió que estaba mal y me apoyaron. Creo que pude salir adelante por eso", cerró.