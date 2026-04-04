Sobrina nieta de Eduardo Duhalde fue coronada Miss Universo CABA 2026
La modelo de 23 años fue elegida Miss Universo Ciudad de Buenos Aires 2026 y representará a la Capital en la próxima instancia rumbo a Miss Universo Argentina.
Abril Duhalde fue coronada como Miss Universo CABA 2026 en una nueva edición del certamen que define a la representante de la Ciudad de Buenos Aires en el camino hacia Miss Universo Argentina. La joven de 23 años logró imponerse en una competencia que reunió a distintas participantes de la Capital Federal y se destacó especialmente en las instancias decisivas del evento.
A lo largo del certamen, Abril fue consolidando una participación sólida, mostrando seguridad escénica, buena presencia y consistencia en su desempeño, lo que le permitió avanzar hasta la etapa final y finalmente quedarse con la corona. Su coronación la posiciona ahora como la representante oficial de CABA de cara a la siguiente instancia del concurso.
Más allá de su reciente exposición pública, cuenta con un recorrido previo en el mundo del modelaje, donde se desarrolló desde muy joven y participó en distintas producciones vinculadas a la moda. En ese camino fue sumando experiencia en desfiles, campañas y proyectos audiovisuales, lo que aportó a su preparación para competir en este tipo de certámenes.
En paralelo, también se destaca su perfil vinculado al diseño de indumentaria y la creación de contenido, combinando distintas facetas dentro del universo fashion. Ese perfil integral le permitió construir una identidad propia dentro del ambiente, más allá de su participación en concursos.
Uno de los datos que acompañan su creciente exposición es su vínculo familiar con el expresidente Eduardo Duhalde, ya que es su sobrina nieta. Sin embargo, su recorrido dentro del certamen estuvo centrado en su desempeño individual y en su evolución a lo largo de la competencia.
El Miss Universo Ciudad de Buenos Aires es una de las instancias clasificatorias hacia Miss Universo Argentina, donde se define la representante nacional. En ese contexto, la consagración de Duhalde la ubica ahora en el circuito nacional del certamen, con la posibilidad de seguir avanzando en las próximas etapas. Con la corona ya en su poder, Abril Duhalde comenzará su preparación de cara a la instancia nacional, donde se medirá con representantes de distintas provincias en busca de continuar su camino dentro del certamen.
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