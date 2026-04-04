Sobrina nieta de Eduardo Duhalde fue coronada Miss Universo CABA 2026

En paralelo, también se destaca su perfil vinculado al diseño de indumentaria y la creación de contenido, combinando distintas facetas dentro del universo fashion. Ese perfil integral le permitió construir una identidad propia dentro del ambiente, más allá de su participación en concursos.

Uno de los datos que acompañan su creciente exposición es su vínculo familiar con el expresidente Eduardo Duhalde, ya que es su sobrina nieta. Sin embargo, su recorrido dentro del certamen estuvo centrado en su desempeño individual y en su evolución a lo largo de la competencia.

El Miss Universo Ciudad de Buenos Aires es una de las instancias clasificatorias hacia Miss Universo Argentina, donde se define la representante nacional. En ese contexto, la consagración de Duhalde la ubica ahora en el circuito nacional del certamen, con la posibilidad de seguir avanzando en las próximas etapas. Con la corona ya en su poder, Abril Duhalde comenzará su preparación de cara a la instancia nacional, donde se medirá con representantes de distintas provincias en busca de continuar su camino dentro del certamen.