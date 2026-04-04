Tensión, humor y polémica en Gran Hermano por la “noche romántica” de Brian Sarmiento y Andrea del Boca
Una consigna del teléfono dorado generó un momento viral dentro de la casa y un comentario de Solange que no pasó desapercibido.
Un nuevo episodio de Gran Hermano Generación Dorada dejó tela para cortar dentro y fuera de la casa. Todo comenzó cuando Cinzia Francischiello atendió el teléfono dorado y recibió una consigna especial: elegir a dos compañeros para compartir una “noche romántica” en el SUM, con cena incluida y la proyección de la película 50 sombras de Grey.
Tras algunas dudas, la participante optó por dos figuras que suelen protagonizar cruces: Andrea del Boca y Brian Sarmiento. “Que disfruten de una noche de cine y cosas ricas”, expresó al confirmar su decisión.
La situación no tardó en generar repercusiones dentro de la casa. En una charla en el jardín junto a Solange Abraham, Eduardo y Emanuel, Sarmiento se mostró intrigado por cómo sería la velada. Fue entonces cuando Solange lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral: "Es sexo, es porno".
Ante la consulta de Brian sobre cómo encarar el momento, ella redobló la apuesta entre risas: "Vos tenés que hacer como que te estás tocando". Lejos de seguirle el juego, él respondió: "Mirá si voy a hacer eso... quedo como un Carlos. Todo lo piola que puedo estar haciendo (en el juego) se me cae todo".
La charla continuó con más chicanas cuando Eduardo deslizó: "¿Y si se prende?", una frase que Solange repitió. Sin embargo, Sarmiento se mantuvo firme: "¿Estás loco vos? ¿Qué se va a prender?".
El episodio sumó un nuevo capítulo de tensión y humor en la convivencia, en una casa donde cualquier consigna puede terminar desatando momentos inesperados.
El episodio dejó en claro cómo una simple consigna puede alterar la dinámica del juego y exponer las estrategias de cada participante dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras algunos optan por tomarse estas propuestas con humor, otros miden cada movimiento para no afectar su imagen puertas afuera, en un reality donde cada gesto puede ser clave de cara al público.
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