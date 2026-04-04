Tensión, humor y polémica en Gran Hermano por la “noche romántica” de Brian Sarmiento y Andrea del Boca

El episodio sumó un nuevo capítulo de tensión y humor en la convivencia, en una casa donde cualquier consigna puede terminar desatando momentos inesperados.

El episodio dejó en claro cómo una simple consigna puede alterar la dinámica del juego y exponer las estrategias de cada participante dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras algunos optan por tomarse estas propuestas con humor, otros miden cada movimiento para no afectar su imagen puertas afuera, en un reality donde cada gesto puede ser clave de cara al público.