La reacción de Maxi cuando Tomás Holder le tiró onda a Juliana en su cara

Todo comenzó cuando en el debate, los analistas estaban analizando la relación entre Julieta y Marcos. Ahí, Santiago Del Moro comenzó a preguntarles a los ex hermanitos si alguna vez les gustó alguien dentro del reality y quién.

“Holder, ¿a vos quién te gustó de la casa?", le preguntó el conductor en vivo y el influencer no dudó a la hora de responder: "Yo creo que mi tipo de chica era Tini. Lo digo sin miedo. Con respeto porque está acá el novio".

“Ahí nomás, la cara de Maxi se transformó pero no dijo ni mu. Unas horas después, la pareja fue al programa radial "Biri Biri" y habló de lo ocurrido en el debate. "Anoche me la tirotearon en vivo", comenzó diciendo el cordobés.

Acto seguido, Juli Puente pasó a relatar la situación que se dio en vivo y Juliana la interrumpió: "Después dijo 'con respeto porque está el novio', bla bla bla'". "¿Con respeto? Me quedé con las ganas de decirle 'capaz que tu novia vio lo mismo dentro de la casa y por eso cuando saliste, te dejó. Porque viste que anduvo llorando por todos lados...'", disparó Maxi, filoso.

"¿Te cayó un poco mal?", le preguntó la periodista y el cordobés se sinceró: "Me cae mal porque vino de él, porque sé con qué intención lo hizo. Si hubiese sido otra persona no me molesta. No voy a estar enojado con todo el mundo porque la vean a Juli como una linda mujer".

Maxi_Gran_Hermano.mp4