Grave denuncia contra el hijo de Beto Casella por acoso laboral: los detalles
La fuerte acusación apunta a Franco Casella por presuntos episodios de maltrato en el ámbito laboral.
Una nueva controversia sacude al entorno televisivo y tiene como protagonista a Franco Casella, hijo del conductor Beto Casella. Una trabajadora de El Nueve, que compartió espacio laboral con él, lo denunció por acoso laboral y realizó un reclamo económico por tareas realizadas.
La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen y causó un gran impacto. Según detalló el periodista, la denunciante es Valentina María Kurchan, quien presentó una carta documento en la que, además de exigir el pago correspondiente al mes de septiembre, expone situaciones de presunto maltrato. “En el escrito, hace un reclamo de dinero para que se le abone el mes de septiembre por lo trabajado y luego denuncia que sufrió acoso laboral por parte del hijo de Beto”, explicó Etchegoyen al aire.
De acuerdo a lo leído por el comunicador, la mujer describe episodios concretos: “Denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella que en al menos de dos ocasiones se dirigió hacia mi a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme”.
El relato continúa con un segundo hecho que, según la denunciante, agravó la situación. “El segundo incidente sucedió al final de un programa comenzó a gritarle y comenzó a acercarse dice la denunciante en forma amenazante y con los puños cerrados diciéndome entre otras cosas ‘¿pensás que te voy a pegar?’”, señala el texto. Ese episodio, remarca, “generó un daño moral que me vio afectada”.
Finalmente, Etchegoyen indicó que la carta documento responsabiliza directamente a Casella por la desvinculación laboral de la mujer. “Esta carta documento en la que se reflejan los dichos de la denunciante culpa a Franco que fue despedida por su culpa, dice textual que fue por exclusiva responsabilidad del hijo de Beto”, concluyó el periodista.
