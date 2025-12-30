Grave denuncia contra el hijo de Beto Casella por acoso laboral: los detalles

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen y causó un gran impacto. Según detalló el periodista, la denunciante es Valentina María Kurchan, quien presentó una carta documento en la que, además de exigir el pago correspondiente al mes de septiembre, expone situaciones de presunto maltrato. “En el escrito, hace un reclamo de dinero para que se le abone el mes de septiembre por lo trabajado y luego denuncia que sufrió acoso laboral por parte del hijo de Beto”, explicó Etchegoyen al aire.