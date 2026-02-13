Beto Casella hizo comentarios homofóbicos contra un bailarín del Colón y el artista le respondió: "Sin palabras"

Beto Casella Valentín Freso

La reacción del propio Valentín Fresno no se hizo esperar. El joven bailarín recurrió a su cuenta oficial de Instagram para exponer el fragmento del programa en el que se refirieron a él con expresiones homofóbicas y para expresar su indignación. En la primera línea de su comunicado, fue contundente: “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios. Estoy sin palabras”.

En su publicación, el artista lamentó que espacios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos, señalando: “Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista...”. En su reflexión, Fresno aclaró que el comentario no lo lastimaba ni perjudicaba personalmente, pero advirtió sobre el daño que puede causar en nuevas generaciones: “A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ‘put...’”. Cerró su mensaje con un llamado a la responsabilidad: “No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”.

El mensaje de repudio del Teatro Colón a los dichos homofóbicos en el programa de Beto Casella

Desde el plano institucional, el Ballet Estable del Teatro Colón publicó en su cuenta oficial de Instagram un video grabado por su director, Julio Bocca, quien se pronunció de manera pública en respaldo a Fresno y en rechazo a los comentarios discriminatorios. En el posteo, se leía: “El ballet argentino nos representa en el mundo. El esfuerzo y la dedicación de Valentín Fresno, bailarín de nuestra compañía, es un ejemplo de ello. Julio Bocca, director del Ballet Estable, le expresa su apoyo”.

En el video publicado, Julio Bocca se dirigió directamente a Valentín y valoró la forma en que el bailarín contestó a los dichos homofóbicos. Bocca destacó: “Hola, Valentín. Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”.

El director del Ballet Estable hizo hincapié en la importancia de pensar en las nuevas generaciones: “Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”.

La intervención institucional de Bocca y del Teatro Colón apuntó a dejar en claro el posicionamiento de la principal compañía de ballet del país frente a los hechos de discriminación y los discursos de odio. Subrayaron la necesidad de respeto y la defensa de los valores en el ámbito artístico, además del reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de quienes integran el ballet nacional.