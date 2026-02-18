A los 73, Graciela Alfano compartió su debut en una playa nudista con fotos y videos

alfano

Cual sacerdotisa de la vida naturista y el equilibrio de los chacras, el ego y la esencia, Graciela Alfano cerró su mensaje con una reflexión que tomó prestada a otra figura notable del showbiz: Jennifer Lopez.

"Quienes critiquen mi desnudez a mis 73 jóvenes años (siempre existen los envidiosos), cito a JLo: 'si tuvieran mi cuerpo también lo harían'. Los amo y los bendigo", cerró Alfano, al mejor estilo sirena que espera a sus adeptos en la orilla.