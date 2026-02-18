A los 73, Graciela Alfano compartió su debut en una playa nudista con fotos y videos
Actriz, modelo e ícono de la farándula, Graciela Alfano visitó una playa nudista en Punta del Este y reforzó su lema contra los envidiosos.
Pasarán las modas, los chimentos y los escándalos, y en cada temporada de verano Graciela Alfano encontrará la manera de impartir su sabiduría en el mundo de la farándula. La prueba más reciente es el video que subió este miércoles a Instagram, donde se la ve, como quien dicen, "al natural", "en topless" y cuanta frase haya usado alguna vez la prensa para reportar sobre sus andanzas.
"Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este. Famosa en el mundo, acá vinieron grandes estrellas y celebrities internacionales a disfrutar de la desnudez y la vida naturista", comentó Graciela Alfano con un reel que, aunque corto, no tardó en atraer la atención de sus miles de seguidores.
Sabia en las cuestiones de la exhibición del cuerpo, de la imagen y de la performance, Graciela Alfano posó sentada con las piernas estratégicamente cruzadas, con su pelo largo a la manera de capa, y con la cámara en contrapicada para un desnudo cuidado.
Las reglas son claras, y Grace las repasó con sus seguidores en Instagram por si acaso alguno se da una vuelta por la playa nudista en Punta del Este:
"Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna ya que no se trata de exhibirse sino de disfrutar, tengas el cuerpo que tengas", indicó.
Cual sacerdotisa de la vida naturista y el equilibrio de los chacras, el ego y la esencia, Graciela Alfano cerró su mensaje con una reflexión que tomó prestada a otra figura notable del showbiz: Jennifer Lopez.
"Quienes critiquen mi desnudez a mis 73 jóvenes años (siempre existen los envidiosos), cito a JLo: 'si tuvieran mi cuerpo también lo harían'. Los amo y los bendigo", cerró Alfano, al mejor estilo sirena que espera a sus adeptos en la orilla.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario