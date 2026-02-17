Aseguran que América TV quiere a Joe Fernández afuera del nuevo programa de Beto Casella por su dichos homofóbicos
El locutor publicó un video pidiendo disculpas por sus dichos. Sin embargo, podría quedar fuera del nuevo programa que se estrena este miércoles.
Luego del fuerte repudio público que recibió el programa de radio de Beto Casella en la Rock & Pop debido a los comentarios homofóbicos que hizo Joe Fernández sobre un video de un bailarín del Colón, aseguran que AméricaTV quiere que el locutor quede afuera del nuevo programa de Beto que debuta este miércoles 18 de febrero.
Los dichos fueron el miércoles por la tarde en el aire de Nadie nos para cuando se exhibió un video que mostraba la rutina de Valentín Fresno, joven integrante del elenco estable del Teatro Colón, mientras se preparaba para el Cascanueces.
En ese contexto, desde el piso del ciclo de Casella, se pudo escuchar la frase "tratamiento para homosexuales" que sumó el equipo del ciclo radial mientras que Fernández deslizó: "Put... relajado".
Pocos segundos después, el bailarín explica en la grabación que dedica algunos minutos a ablandar un poco las mediapuntas de sus zapatillas de ballet y el panelista murmuró : “Y la cola”.
Luego de que Julio Bocca, director del Teatro Colón saltara en defensa de Fresno así como otras figuras del espectáculo comoÁngel de Brito y Franco Torchia, Fernández salió a hablar del episodio a través de sus redes sociales.
La repercusión de sus palabras motivó que el panelista optara por manifestar públicamente su arrepentimiento, que llegó horas después a través de un video subido a sus historias de Instagram. “Hola, Valentín. Quería pedirte disculpas públicamente por lo que sucedió en la radio el miércoles, en la sección de La Lógica del Buen Gusto, en donde me extralimité”, comenzó diciendo el músico, en una publicación en la que etiquetó al bailarín.
“Me pasé, hice comentarios desubicados que no tenía que haber hecho. Pedirte disculpas, decirte que estoy acá poniendo la cara para lo que necesites”, continuó Fernández y expresó sus sensaciones por lo sucedido: “Uno en ese contexto cree que es gracioso y después viéndolo me di cuenta que no, no es ni gracioso ni nada que se le parezca”.
Por último, expresó sus “disculpas públicas para Valentín y para todo aquel que vea este video”. Cabe mencionar que, a pesar de haberlo etiquetado públicamente, hasta el momento no hubo ninguna reacción de parte del bailarín, al menos en el ámbito de las redes.
