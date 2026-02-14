Beto Casella hizo un pedido de disculpas público por los comentarios homofóbicos en su programa: qué dijo

El conductor explicó que muchas veces los fragmentos sacados de contexto generan interpretaciones erróneas sobre la dinámica del programa y defendió a su panelista Joe Fernández, señalando que se trata de un personaje dentro del ciclo y que no considera que sea homofóbico en lo personal. Con esta postura, Casella buscó poner en perspectiva la viralización de los comentarios y cuestionó la exigencia de disculpas públicas inmediatas por algo que, según él, pertenece al lenguaje interno del ciclo.