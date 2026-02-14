Beto Casella hizo un pedido de disculpas público por los comentarios homofóbicos en su programa: qué dijo
El conductor cuestionó tener que aclarar su postura sobre cuestiones de género y defendió su trayectoria.
Beto Casella se expresó públicamente luego de que comentarios considerados homofóbicos emitidos en su programa afectaran a Valentín Fresno, bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón. Los fragmentos del ciclo se viralizaron y generaron críticas en redes y de figuras del espectáculo, llevando al conductor a dar un descargo que muchos calificaron de llamativo y particular.
En su mensaje, Casella destacó: “En mi caso, estoy al aire cinco horas y media por día, todos los días, desde hace más de 20 años. Y, para ser sincero, me parece absurdo tener que aclarar cuál es mi posición respecto de cuestiones de género”.
El conductor explicó que muchas veces los fragmentos sacados de contexto generan interpretaciones erróneas sobre la dinámica del programa y defendió a su panelista Joe Fernández, señalando que se trata de un personaje dentro del ciclo y que no considera que sea homofóbico en lo personal. Con esta postura, Casella buscó poner en perspectiva la viralización de los comentarios y cuestionó la exigencia de disculpas públicas inmediatas por algo que, según él, pertenece al lenguaje interno del ciclo.
Mientras tanto, Joe Fernández decidió disculparse públicamente con el bailarín por sus comentarios, admitiendo que se había excedido y reconociendo el impacto negativo que podían tener sus palabras. La situación también generó apoyos hacia Fresno y críticas de colegas y referentes del espectáculo, quienes repudiaron las bromas emitidas y destacaron la importancia de cuidar el lenguaje frente a jóvenes artistas.
El episodio reavivó el debate sobre los límites del humor en los medios, la responsabilidad de los conductores y la forma en que los comentarios pueden ser percibidos por la audiencia cuando se difunden fuera de contexto. Casella, con su descargo, generó un nuevo foco de discusión sobre cómo los comunicadores pueden equilibrar la dinámica interna de sus programas con la sensibilidad social que exigen los tiempos actuales, especialmente en cuestiones de género.
