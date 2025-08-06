La frase de Guillermo Francella en la previa de Boca vs Racing que sorprendió: "Me mató lo de Salas..."

Guillermo Francella, hincha confeso de Racing, fue el gran invitado de ESPN F90 en la antesala del duelo entre La Academia y Boca, que se jugará este sábado 9 de agosto en La Bombonera desde las 16:30 (hora argentina), con transmisión de ESPN Premium. El actor se prendió a una charla distendida con Sebastián Vignolo y su equipo, en la que no faltaron anécdotas, análisis y algunas definiciones que dieron que hablar.