La frase de Guillermo Francella en la previa de Boca vs Racing que sorprendió: "Me mató lo de Salas..."
El reconocido actor visitó el programa de Sebastián Vignolo y analizó el presente de La Academia, a días del cruce con el Xeneize en La Bombonera.
Guillermo Francella, hincha confeso de Racing, fue el gran invitado de ESPN F90 en la antesala del duelo entre La Academia y Boca, que se jugará este sábado 9 de agosto en La Bombonera desde las 16:30 (hora argentina), con transmisión de ESPN Premium. El actor se prendió a una charla distendida con Sebastián Vignolo y su equipo, en la que no faltaron anécdotas, análisis y algunas definiciones que dieron que hablar.
Uno de los temas más calientes fue la reciente salida de Maximiliano Salas a River, una decisión que todavía duele en el mundo racinguista. “Me mató lo de Salas. Todos decíamos que era la mejor delantera del país y la desarmaron. Muy doloroso”, confesó Francella, en línea con lo que había planteado el propio Gustavo Costas días atrás, al asegurar que su venta “dividió todo”.
El elenco de Avellaneda atraviesa una etapa decisiva y sin lugar a dudas es uno de los equipos que mejor nivel viene demostrando en el último tiempo. Viene de ganar por Copa Argentina ante Deportivo Riestra, este fin de semana visitará a Boca por el campeonato local y en pocos días tendrá que afrontar el duelo de ida ante Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Debe Racing ir por todo? La pregunta para Guillermo Francella
“Obligado no, pero estamos esperanzados. Hay una energía fuerte, después si sale o no sale…”, respondió el actor, fiel a su estilo. Lo cierto es que el conjunto de Costas mantiene la ilusión viva en los tres frentes, aunque la partida de Salas alteró el clima interno y reabrió el debate sobre el armado del plantel.
