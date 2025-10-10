La película de drama y comedia que fue la más esperada del año: la producción que la rompe en Netflix
La nueva película de Netflix llegó a la plataforma y rápidamente se convirtió en una de las preferidas por los usuarios.
Una comedia dramática de Netflix que acumuló numerosas nominaciones en festivales de películas de cine de todo el mundo se roba todas las miradas y cada minuto vale la pena. Se trata de Mi abuela, una película de 2015 que sigue siendo un éxito y cuenta con el aval de la crítica.
Destacada entre todas las series y películas, esta producción estadounidense combina momentos muy divertidos con escenas dramáticas, perfecta para disfrutar entre semana y relajarse frente a la pantalla.
La historia sigue a una abuela que, con ingenio y mucho humor, intenta ayudar a su nieta embarazada, enfrentando situaciones inesperadas con familiares y amigos. Esta comedia dramática está llena de risas y ternura, ofreciendo un relato entrañable y cargado de momentos mágicos.
De qué trata "Mi Abuela"
La película de Netflix tiene como protagonista a Ellie Reid (Lily Tomlin), una mujer mayor que atraviesa un momento de tristeza profunda tras pelearse con su pareja Olivia. Su vida da un giro inesperado cuando aparece Sage (Julia Garner), su nieta embarazada, que necesita dinero con urgencia.
Preocupada y decidida a ayudarla, Ellie idea un plan: visitar antiguos amigos y conocidos del pasado en busca de fondos, recorriendo lugares llenos de recuerdos y situaciones que mezclan humor y nostalgia. Durante esta búsqueda, Ellie y Sage no solo enfrentan obstáculos económicos, sino que también comienzan a descubrir secretos familiares y episodios del pasado que las involucran directamente.
Cada encuentro revela historias, anécdotas y pequeñas revelaciones que fortalecen el vínculo entre abuela y nieta. Entre risas, momentos emotivos y situaciones inesperadas, la película combina drama y comedia de manera magistral, mostrando cómo la familia, el amor y la solidaridad pueden surgir incluso en medio de los desafíos más imprevistos.
Reparto de "Mi Abuela"
- Lily Tomlin (Ellie Reid)
- Julia Garner (Sage)
- Marcia Gay Harden (Judy)
- Judy Greer (Olivia)
- Laverne Cox (Deathy)
- Elizabeth Peña (Carla)
- Nat Wolff (Cam)
- John Cho (Chau)
Trailer de "Mi Abuela"
