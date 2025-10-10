Nico Vázquez y Dai Fernández, el romance que sacude al teatro: la revelación de Yanina Latorre

Embed - YANINA CUENTA LA VERDAD SOBRE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

En el caso de Nico, su ruptura con Accardi -tras 18 años de relación- fue un golpe duro. La filosa panelista detalló que el actor había intentado recomponer el vínculo, pero una infidelidad de su expareja aceleró el final. Aconsejado por su terapeuta, finalmente decidió enfocarse en su bienestar emocional y, en ese camino, Fernández apareció como una figura clave.

Por su parte, la actriz también atravesaba una separación reciente: puso fin a su relación de siete años con Gonzalo Gerber, el bailarín con quien ganó el Bailando junto a Flor Vigna. Según allegados, la crisis entre ambos se había agravado por la exposición mediática y los rumores sobre su cercanía con Vázquez.

Nico Vázquez Daiana

Mientras tanto, el actor prefiere mantener la reserva. “No quiero hablar de mi vida privada. Si tengo algo, se van a enterar, porque nunca me escondí”, declaró a Puro Show, programa que sale por Eltrece. No obstante, en los pasillos del teatro muchos aseguran que la pareja ya estaría pensando en blanquear la relación antes de fin de año.

Entre confidencias, rumores y silencios, el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández promete seguir siendo uno de los temas más comentados del ambiente artístico argentino.