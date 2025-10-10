Dai Fernández habló sobre los rumores de romance con Nico Vázquez: qué reveló
La actriz negó rotundamente estar en pareja con su compañero de elenco en “Rocky” y pidió a los medios que no inventen historias donde no las hay.
Los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental entre Dai Fernández y Nico Vázquez cobraron fuerza en los últimos días, especialmente después de que la actriz confirmara su separación de Gonzalo Gerber, con quien mantuvo una relación durante siete años, y luego de lo que fue la escandalosa separación del actor con Gimena Accardi, luego de muchísimo tiempo juntos.
Las versiones comenzaron a circular a partir de la buena química que ambos mostraron en los ensayos y funciones de la obra Rocky, el musical, donde comparten escenario. Sin embargo, Fernández decidió ponerle fin a las especulaciones y hablar con claridad sobre el tema. En diálogo con el programa LAM, la actriz fue contundente: “No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”.
Con tono sereno pero firme, Fernández pidió a la prensa “no meter mugre donde no la hay” y aclaró que se encuentra enfocada exclusivamente en su trabajo teatral. “Estoy bien, manteniendo la calma o intentando hacerlo. Pongo el foco en lo que más me importa y me hace bien, que es el teatro”, señaló.
Respecto a cómo se enteró de los rumores, contó divertida: “Mamá me mandó mensajes y mis amigas también, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a aclarar”. Pese a su negativa, Fernández no cerró la puerta a un futuro vínculo amoroso: “Y si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a enterar”.
La actriz, reconocida por su participación en tiras televisivas y obras teatrales, atraviesa un momento de plena actividad profesional. En paralelo, Nico Vázquez continúa encabezando Rocky, el éxito teatral de la temporada porteña, donde demuestra su versatilidad como actor y productor. La cercanía de ambos en el ámbito laboral fue suficiente para alimentar los rumores, aunque, al menos por ahora, ambos aseguran que entre ellos solo existe una sólida relación de amistad y compañerismo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario