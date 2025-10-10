Dai Fernández habló sobre los rumores de romance con Nico Vázquez: qué reveló

Respecto a cómo se enteró de los rumores, contó divertida: “Mamá me mandó mensajes y mis amigas también, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a aclarar”. Pese a su negativa, Fernández no cerró la puerta a un futuro vínculo amoroso: “Y si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a enterar”.

La actriz, reconocida por su participación en tiras televisivas y obras teatrales, atraviesa un momento de plena actividad profesional. En paralelo, Nico Vázquez continúa encabezando Rocky, el éxito teatral de la temporada porteña, donde demuestra su versatilidad como actor y productor. La cercanía de ambos en el ámbito laboral fue suficiente para alimentar los rumores, aunque, al menos por ahora, ambos aseguran que entre ellos solo existe una sólida relación de amistad y compañerismo.