Chloé Bello disparó contra la familia de Gustavo Cerati: "Se portaron muy mal conmigo"

"Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar", disparó muy picante. En ese sentido, explicó que como Benito y Lisa Cerati eran muy chicos prefirió no decir nada porque "no quería meter cosas de más", aunque aclaró que sí tiene un buen vínculo con ellos.

"Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo", manifestó duramente. Y agregó: "Me pusieron 100% de culpable". El romance entre Gustavo Cerati y Chloé Bello fue particularmente intenso a pesar de tener solo cinco meses de relación. "Conocí el amor real gracias a él. Duró lo que duró”, expresó.

"Es una carga con la que voy a tener que cargar toda la vida. Es muy difícil la vida amorosa porque todo lo comparo con él. No es que me separé, estaba por casarme. Estábamos con anillos. Es muy difícil", concluyó.