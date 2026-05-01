Netflix prepara el documental más ambicioso sobre Gustavo Cerati con material inédito y aval familiar

Uno de los puntos más destacados es la participación de Laura Cerati, quien además de brindar su testimonio forma parte de la producción asociada. Su mirada aporta un anclaje familiar que refuerza la autenticidad del relato. “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”, expresó. También definió al músico como “un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad”.

Con este enfoque, la película buscará correrse de la cronología tradicional para centrarse en el impacto artístico y emocional de Cerati, explorando cómo su obra logró trascender generaciones y fronteras. El equipo creativo, que incluye profesionales que trabajaron junto a él durante años, promete un resultado “auténtico y respetuoso”, apoyado en un archivo único que permitirá descubrir facetas hasta ahora desconocidas del legendario músico.