Netflix prepara el documental más ambicioso sobre Gustavo Cerati con material inédito y aval familiar
La plataforma anunció una producción íntegramente realizada en Argentina, con archivos nunca vistos y la participación de su entorno más cercano.
Netflix confirmó que ya está en marcha un nuevo documental centrado en la vida y obra de Gustavo Cerati, cuya llegada está prevista para 2027 a nivel global. Se trata de un proyecto de gran escala que busca diferenciarse de otras producciones al ofrecer acceso exclusivo a material personal inédito, además de incluir testimonios clave de su círculo íntimo.
Entre las voces que formarán parte del relato se encuentran sus históricos compañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes aportarán una mirada cercana sobre distintas etapas de su carrera. A esto se suma la participación activa de la familia del artista, que colaboró en la construcción del enfoque narrativo y habilitó el uso de documentos personales, como grabaciones y registros que nunca fueron exhibidos públicamente.
La producción está a cargo de la compañía Landia y cuenta con la dirección conjunta de Picky Talarico y Andy Fogwil. Ambos tienen una relación profesional previa con Cerati, lo que aporta una capa adicional de cercanía al proyecto. En particular, Talarico ya había trabajado con la plataforma en Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, lo que refuerza su experiencia en este tipo de contenidos.
Lejos de seguir una estructura biográfica clásica, el documental apuesta por una narrativa más sensorial e introspectiva. Según adelantaron desde la producción, la historia se construirá a partir de “gestos mínimos y zonas silenciosas”, una decisión que busca profundizar en aspectos menos explorados del artista, tanto en lo personal como en lo creativo.
Uno de los puntos más destacados es la participación de Laura Cerati, quien además de brindar su testimonio forma parte de la producción asociada. Su mirada aporta un anclaje familiar que refuerza la autenticidad del relato. “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”, expresó. También definió al músico como “un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad”.
Con este enfoque, la película buscará correrse de la cronología tradicional para centrarse en el impacto artístico y emocional de Cerati, explorando cómo su obra logró trascender generaciones y fronteras. El equipo creativo, que incluye profesionales que trabajaron junto a él durante años, promete un resultado “auténtico y respetuoso”, apoyado en un archivo único que permitirá descubrir facetas hasta ahora desconocidas del legendario músico.
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