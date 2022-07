En Podemos Hablar revelaron por qué Cerati le dijo a Leo García que era "un boludo"

"¿Vos hiciste la 'Isla del Sol'? ¡Sos un boludo!", le dijo Cerati a García, y se fue entre la gente, según contó este sábado 2 de julio Leo García en Podemos Hablar.

“Yo la hice bajo el seudónimo de El Santo. Estaba más elitista en la mano de Cerati, Melero… no la exploté porque no me daba la cara. Me llamaban de los programas top y yo no quería saber nada”, explicó el músico que fue colaborador y amigo de Gustavo Cerati.