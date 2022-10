Gustavo López contra Coscu y los streamers: "Son giles"

"Los chicos pobres, no saben, no entienden, no conocen, me cargaban a mi porque no tenía entrada para ver a Argentina y les dije chicos 'si yo quiero juego de 5 en la Selección Argentina', ¿Cómo vas a mofarte de mí que no tengo entradas y lo que más me sobra son entradas de fútbol? Él se mofaba que yo no iba a la cancha, pobre muchacho. Voy a la cancha del que sea, no entienden, son nuevos", dijo sobre Coscu con quien además los distancia por la rivalidad futbolística ya que López es socio de Independiente y Di Salvio es de Racing.