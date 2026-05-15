Así fue el tenso cruce entre Ignacio Malcorra y Gustavo López, relatado en vivo
El periodista Marcelo Palacios relató en vivo lo que ocurría en la puerta de Radio La Red con su compañero y el futbolista de Independiente.
La fuerte discusión entre el futbolista de Independiente Ignacio Malcorra y el periodista Gustavo López tuvo una cobertura inmediata y atípica. Ocurrió en vivo, en pleno aire de Radio La Red, cuando el periodista Marcelo Palacios interrumpió la transmisión de YouTube para narrar el escándalo que se estaba desarrollando en la vereda de la emisora.
Mientras López salía del edificio, en Gorriti 5554 de la Ciudad de Buenos Aires, Palacios miró hacia la calle y se encontró con una situación que lo obligó a alertar a los oyentes, aunque primero pensó que era una situación normal y hasta se lo tomana con humor, sin advertir que en realidad era un momento de tensión.
Aunque en ese instante no identificó con nombre y apellido al agresor —identidad que minutos más tarde reveló el portal Doble Amarilla—, el periodista dejó en claro la gravedad de lo que estaba observando:
"A López lo están apretando. Algo está pasando. Lo apretaron a López en la puerta de la radio", lanzó Palacios con tono de preocupación, captando la atención de todos los usuarios que seguían el streaming.
Con la transmisión de fondo, Palacios continuó describiendo el minuto a minuto del cruce, donde los gestos y los reclamos subían de tono, y también su preocupación. "Alguien lo está cuestionando. Está la gente de seguridad", comentó un compañero.
Según trascendió, hubo gritos y una discusión cara a cara, aunque el incidente no habría escalado a los golpes gracias a la rápida intervención del colega de la misma radio, Daniel Barretto, y del personal de seguridad privada del lugar
¿Qué se sabe del trasfondo del "apriete" de Ignacio Malcorra a Gustavo López?
El violento reclamo de Malcorra responde a las suspicacias que se instalaron en el periodismo tras la eliminación del "Rojo" ante Rosario Central.
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La jugada de la polémica: Al mediocampista se le recrimina haber fallado una oportunidad clarísima de gol frente al arco.
La sospecha: El análisis de Gustavo López había dejado flotando la duda sobre el rendimiento del jugador, recordando que hasta el campeonato pasado Malcorra jugaba justamente en el club rosarino.
Según el testimonio en vivo del propio Palacios, el incidente no pasó a mayores ni terminó en agresiones físicas gracias a la rápida reacción del personal de control de la radio. Los custodios se interpusieron entre el futbolista y el conductor para frenar el "apriete" en plena vía pública, en un episodio que expone el nivel de intolerancia y locura que rodea al fútbol argentino.
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