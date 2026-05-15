Así fue el tenso cruce entre Ignacio Malcorra y Gustavo López, relatado en vivo

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Según trascendió, hubo gritos y una discusión cara a cara, aunque el incidente no habría escalado a los golpes gracias a la rápida intervención del colega de la misma radio, Daniel Barretto, y del personal de seguridad privada del lugar

¿Qué se sabe del trasfondo del "apriete" de Ignacio Malcorra a Gustavo López?

El violento reclamo de Malcorra responde a las suspicacias que se instalaron en el periodismo tras la eliminación del "Rojo" ante Rosario Central.

La jugada de la polémica: Al mediocampista se le recrimina haber fallado una oportunidad clarísima de gol frente al arco.

La sospecha: El análisis de Gustavo López había dejado flotando la duda sobre el rendimiento del jugador, recordando que hasta el campeonato pasado Malcorra jugaba justamente en el club rosarino.

Según el testimonio en vivo del propio Palacios, el incidente no pasó a mayores ni terminó en agresiones físicas gracias a la rápida reacción del personal de control de la radio. Los custodios se interpusieron entre el futbolista y el conductor para frenar el "apriete" en plena vía pública, en un episodio que expone el nivel de intolerancia y locura que rodea al fútbol argentino.