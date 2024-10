Habló una fan que estuvo con Liam Payne antes de su muerte: "Superborracho"

Una fanática compartió un desgarrador video en TikTok y aseguró haber sido una de las últimas personas en verlo horas antes de su muerte.

A través de la cuenta @carolagaunaa subió una publicación donde explicó cómo había visto al exintegrante de One Direction. La joven se filmó mientras lloraba y aseguró que no podía creer lo que había pasado con el músico.

Entre lágrimas, la joven contó que Liam “estaba borracho y drogado” y contó que ella había sido la última persona con la que habló el cantante. “Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes”.

“No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia. Cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo gente”, continuó mientras lloraba desconsoladamente. Además, dio a conocer que cuando se cruzó al ex One Direction en su trabajo, él le sonrió y le cantó.

“Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento tan mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina”, cerró Carola.

Murió Liam Payne: los altibajos de la fama, el alcoholismo y la necesidad de preservar su salud mental





Al firmar su primer contrato discográfico con Sony Music junto a la banda, Liam cumplió el sueño de ser un reconocido cantante a nivel mundial y esto no solo le permitió grabar cinco exitosos discos, con los que alcanzó la cima de las listas musicales más importantes, sino también encabezar cuatro giras mundiales.

Sin embargo, aquel estilo de vida no fue fácil de sobrellevar, porque a medida que One Direction ganaba fama, Liam desarrollaba trastornos de salud mental como la agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

Tras la separación del conjunto musical y el nacimiento de su hijo Bear -que tuvo con la cantante británica, Cheryl Tweedy- ingresó a rehabilitación para retomar el control de su vida. Liam atravesaba un oscuro período en su vida que contó con “momentos difíciles y tóxicos”, ya que enfrentaba dificultades para lidiar con la fama.

“Fui muy afortunado por haber podido sostener mi carrera durante tanto tiempo, pero pasaron cosas de las que jamás hablé y que dejaron cicatrices en mi. Fue severo”, reflexionó.

El cantante reveló que su alcoholismo comenzó cuando el equipo que estaba a cargo de a la banda, los encerraba en habitaciones de hotel para “garantizar su seguridad” en medio de sus compromisos laborales por la magnitud que adquirió One Direction en el mundo.

Asimismo, reveló que también sufría de ansiedad y agorafobia -es decir, miedo intenso a estar en lugares abiertos o en situaciones de las que quizás sea difícil escapar o no haya ayuda disponible-. Esto, durante mucho tiempo, no le permitió realizar actividades cotidianas como tomar un café en un restaurante o comprar mercadería en un supermercado.

“Desgraciadamente creo que es algo que le sucede a todo el mundo en esta industria, y tienes que tratar de superarlo lo antes posible. La parte más difícil es cuando te estás preparando para salir, sabiendo que lo más probable, es que alguien te saque una foto allí afuera”, explicó.

Incluso, el ex integrante de One Direction compartió que hubo épocas en su vida en las que "casi nunca salía de su casa” y que existieron días en los que “ni siquiera podía pensar en salir a la calle”. “Solía tener unos ataques de ansiedad brutales. Me paralizaban, y me quedaba en el coche transpirando, y pensando que simplemente no quería estar ahí", recordó.