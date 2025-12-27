Harry Styles publicó un video inédito del cierre de Love One Tour y sorprendió a sus fans

El material comienza con imágenes de una de sus últimas presentaciones en Italia, donde se observa a los fans reunidos desde varias horas antes del show. Luego, la escena cambia y muestra a Styles sentado frente a un piano, interpretando una pieza instrumental cargada de emoción. El video cierra con un mensaje que no pasó desapercibido: “We Belong Together” (“Pertenecemos a estar juntos”), una frase que muchos interpretaron como un guiño directo a su público.