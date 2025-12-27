Sorteo de la Lotería Nacional: cuándo se juega el Gordo de Navidad
La Lotería de la Ciudad sortea este sábado La Grande: 500 mil dólares al ganador del Gordo y más de 220 millones de pesos en premios menores.
La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) prepara para este sábado 27 de diciembre su esperado sorteo navideño, conocido como La Grande, que por primera vez entregará un premio mayor en dólares: 500 mil para quien resulte ganador. Además del Gordo, se repartirán más de 220 millones de pesos entre los distintos premios menores, generando un clima de gran expectativa entre los porteños, quienes se volcaron a las agencias casi al límite de agotar los billetes disponibles, mientras que otros decidieron asegurarlos a través de la web oficial de la lotería.
Según se informó, los tickets se pueden conseguir tanto de manera presencial en agencias habilitadas como de forma online, y en este contexto “hay gente que opta por la fracción que vale 7 mil pesos y muchos entre amigos o familiares por el billete entero a 35 mil”, señalaron desde LOTBA, reflejando la diversidad de opciones que los jugadores manejan a la hora de participar del sorteo. La novedad del premio en dólares, sumada a la tradición del Gordo de Navidad, convirtió a esta edición en una de las más esperadas de los últimos años.
En cuanto a los montos de los premios, el segundo lugar se llevará 100 millones de pesos, mientras que el tercero alcanzará los 80 millones. Los dos siguientes premios tendrán un valor de 40 millones cada uno, y desde el sexto hasta el vigésimo, los premios oscilarán entre 20 millones y 5 millones de pesos. Además, habrá premios adicionales por terminaciones de dos y una cifra, lo que amplía las posibilidades de que varios participantes se lleven algún reconocimiento económico.
El sorteo se realizará en el Salón de Sorteos y se podrá seguir en vivo a través de la Televisión Pública desde las 21 horas de este sábado, con transmisión simultánea vía streaming en el canal oficial de YouTube de LOTBA. Así, los jugadores podrán conocer al instante si la suerte estuvo de su lado y si lograron quedarse con el Gordo de Navidad, que este año suma un atractivo extra por su modalidad inédita en dólares.
