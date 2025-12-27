Murió Daniel Piazzolla, hijo menor de Astor: tenía 80 años

La impronta musical de los Piazzolla atravesó distintas generaciones y Daniel no fue la excepción, ya que también transmitió ese legado a su hijo, el reconocido baterista Daniel “Pipi” Piazzolla. El músico se despidió públicamente de su padre con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes juntos y lo retrató como una persona de múltiples facetas, cercana y entrañable para quienes lo rodeaban. “Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo”, escribió. En menos de un día, la publicación superó los 9 mil “Me gusta” y se llenó de mensajes de despedida de colegas, amigos y referentes de la música argentina.