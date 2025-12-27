Murió Daniel Piazzolla, hijo menor de Astor: tenía 80 años
El segundo hijo del legendario bandeononista, falleció a causa de un grave enfermedad contra la que luchaba desde hacía largo tiempo.
Durante la noche del viernes, la Fundación Piazzolla confirmó el fallecimiento de Daniel Piazzolla, hijo del legendario Astor Piazzolla, a los 80 años. La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente cultural y musical, ya que Daniel tuvo un rol relevante tanto en la trayectoria artística de su padre como en la preservación y difusión de su legado. Músico de formación, integró el Octeto Electrónico a mediados de la década del 70 y se convirtió con el paso del tiempo en una figura clave en el cuidado de la obra del creador del Nuevo Tango, una herencia artística que marcó a varias generaciones.
El anuncio oficial fue realizado a través de un comunicado publicado en redes sociales por la Fundación Piazzolla, donde se lo recordó con palabras cargadas de afecto y simbolismo. “Hoy se fue Daniel Hugo Piazzolla, hijo de Astor. La familia Piazzolla: Dede, Astor, Diana y Daniel se vuelve a reunir en otro plano, en el que seguramente estarán también junto a Nonino y Nonina (padres de Astor)”, expresaron desde la institución, que además lo definió como un “gran músico, divertido y querido por muchos”, destacando tanto su talento como su calidad humana.
La impronta musical de los Piazzolla atravesó distintas generaciones y Daniel no fue la excepción, ya que también transmitió ese legado a su hijo, el reconocido baterista Daniel “Pipi” Piazzolla. El músico se despidió públicamente de su padre con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes juntos y lo retrató como una persona de múltiples facetas, cercana y entrañable para quienes lo rodeaban. “Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo”, escribió. En menos de un día, la publicación superó los 9 mil “Me gusta” y se llenó de mensajes de despedida de colegas, amigos y referentes de la música argentina.
