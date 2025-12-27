Térmica de casi 38 grados en CABA hacia el mediodía de este sábado: cuándo baja la temperatura
Los porteños viven una jornada agobiante en una jornada ligeramente nublada.
Este sábado 27 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores vive otra jornada de calor intenso y así lo será toda la semana, podría haber algunos chaparrones por la tarde pero el calor no disminuirá significativamente. Mañana domingo habrá un leve descenso de los registros térmicos, con 22 grados de mínima y 32 de máxima. La ola de calor no cederá hasta el año próximo porque no se prevén lluvias intensas hasta el viernes 2 de enero.
Después de las lluvias pronosticadas para el 2 de enero se espera un descenso de las temperaturas que podrían rondar los 24 grados de máxima y los 18 de mínima. El alivio entonces se hará desear.
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 27 de diciembre
Este sábado dará continuidad al inicio de una ola de calor insoportable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por las altas temperaturas que experimentarán porteños y bonaerenses en el arranque del fin de semana: el termómetro oscilará entre los 25 y 34 grados.
Sin embargo, también existe la probabilidad de chaparrones, tanto en la madrugada como durante la tarde, en respuesta al intenso calor. De manera que habrá que tomar las precauciones necesarias, tanto por la feroz sensación térmica que sentiremos como también por las precipitaciones que podrían llegar en diferentes momentos del día.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el domingo, continuará el calor intenso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste. En tanto, el lunes -que dará inicio al último comienzo de semana del año- la máxima subirá a 34 grados, con cielo algo nublado, lo que obligará a porteños y bonaerenses a circular en determinadas horas por la vía pública y tomar las precauciones correspondientes para cuidar la salud.
