El Hospital Alemán dio a conocer un parte médico de Christian Petersen: "Ajuste del tratamiento"

Según detalló el comunicado del hospital, “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”. En ese sentido, el equipo médico que recibió al conductor realizó una evaluación inicial completa y ajustó el tratamiento según su evolución, asegurando la continuidad de los cuidados que venía recibiendo durante su internación en la Patagonia.