El Hospital Alemán dio a conocer un parte médico de Christian Petersen: "Ajuste del tratamiento"
El centro médico porteño recibió al chef durante la tarde de este viernes proveniente de San Martín de los Andes.
El Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires difundió un parte oficial sobre el estado de salud del reconocido chef y conductor Christian Petersen, quien continúa estable tras su reciente traslado desde San Martín de los Andes. El sanatorio precisó que, a su arribo, el chef fue sometido a nuevos estudios y permanece bajo estricta vigilancia médica para continuar con la atención especializada que requiere su cuadro.
Según detalló el comunicado del hospital, “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”. En ese sentido, el equipo médico que recibió al conductor realizó una evaluación inicial completa y ajustó el tratamiento según su evolución, asegurando la continuidad de los cuidados que venía recibiendo durante su internación en la Patagonia.
El parte oficial también destacó que la familia de Petersen está siendo acompañada por el hospital, y que toda comunicación relacionada con su estado de salud se realizará “respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”. Estas medidas buscan garantizar privacidad, mientras el chef continúa bajo observación especializada en un entorno con recursos de mayor complejidad que los disponibles en su lugar de origen.
Christian Petersen fue trasladado este viernes a la Capital Federal luego de permanecer más de diez días internado en San Martín de los Andes, donde su cuadro motivó seguimiento médico constante. El traslado se realizó en un avión sanitario, bajo estrictas medidas médicas, con monitoreo permanente durante todo el vuelo desde la Patagonia, cumpliendo con los protocolos de seguridad para pacientes en estado estable pero que requieren control intensivo.
El ingreso de Petersen al Hospital Alemán durante la tarde permitió que los especialistas iniciaran de inmediato la continuación del seguimiento de su cuadro, en coordinación con los profesionales que lo atendieron previamente. Este movimiento sanitario refleja la necesidad de garantizar atención de alta complejidad y un monitoreo integral, mientras familiares y allegados permanecen informados bajo un estricto respeto por la confidencialidad de los datos médicos.
